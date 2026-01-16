logo pulso
Llega a Venezuela primer vuelo con migrantes deportados tras captura de Maduro

231 migrantes venezolanos deportados llegan a Caracas desde Phoenix en vuelo de Eastern Airlines tras captura de Maduro en Nueva York por narcotráfico

Por AP

Enero 16, 2026 01:21 p.m.
A
CARACAS (AP) — Un vuelo con 231 migrantes venezolanos deportados desde la ciudad estadounidense de Phoenix arribó el viernes a Caracas, casi dos semanas después de que Estados Unidos capturara al depuesto presidente Nicolás Maduro y lo llevara a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

El avión de la empresa Eastern Airlines llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar, a unos 20 kilómetros al norte de Caracas, en lo que representó la reanudación de los vuelos luego que Washington —según las autoridades venezolanas— suspendió de manera "unilateral" a mediados de diciembre los traslados aéreos directos de deportados.

El anterior vuelo directo desde Estados Unidos fue el 10 de diciembre.

Los vuelos de retorno de migrantes deportados se habían regularizado desde fines de marzo como parte de los traslados acordados por ambos gobiernos. En ocasiones había incluso varios por día y semanalmente dos llegaban directamente a Caracas operados por un contratista del gobierno de Estados Unidos.

Los traslados fueron afectados sucesivamente en medio de las tensiones acrecentadas desde el despliegue desde septiembre de fuerzas militares estadounidenses que han ejecutado una serie de ataques mortales contra botes sospechosos de contrabandear drogas en aguas internacionales del Caribe y del océano Pacífico, incluidas varias embarcaciones que, afirman, partieron de Venezuela.

Maduro en todo momento sostuvo que Trump podría ordenar una acción militar para intentar derrocarlo.

La llegada del vuelo se produjo 13 días después que Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores durante una intervención militar en Caracas. Posteriormente, fue trasladado a territorio estadounidense, donde ambos comparecieron el 5 de enero ante un tribunal de Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. Se declararon inocentes.

Días después del derrocamiento del dirigente socialista, la presidenta encargada y estrecha aliada de Maduro, Delcy Rodríguez, invitó a Trump a "colaborar" en distintas áreas y le dijo que desea tener "relaciones respetuosas", en un tono sorprendentemente más conciliador que en sus posiciones previas.

Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, en tanto, anunciaron la semana pasada que evaluarán la posibilidad de reabrir sus embajadas en ambos países y restablecer las relaciones diplomáticas rotas desde 2019.

SLP

AP

231 migrantes venezolanos deportados llegan a Caracas desde Phoenix en vuelo de Eastern Airlines tras captura de Maduro en Nueva York por narcotráfico

