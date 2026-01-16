logo pulso
Busca SLP coordinación para seguridad con gobierno de Nuevo León

Impulsará una nueva etapa de coordinación en materia de seguridad con entidades vecinas

Por Samuel Moreno

Enero 16, 2026 12:46 p.m.
A
J. Guadalupe Torres Sánchez / Foto: Pulso

J. Guadalupe Torres Sánchez / Foto: Pulso

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí impulsará una nueva etapa de coordinación en materia de seguridad con entidades vecinas, a través de reuniones regionales con gobernadores y mandos militares, informó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

Al ser cuestionado sobre la comunicación con otros estados que comparten problemáticas de seguridad, el funcionario explicó que se trabaja en la organización de encuentros regionales, en los que participen tanto autoridades estatales como representantes de las regiones militares, con el objetivo de fortalecer las acciones conjuntas en zonas limítrofes.

Detalló que una de las reuniones que se busca concretar es con el gobernador de Nuevo León, al considerar relevantes los puntos de colindancia entre ambas entidades para el diseño de estrategias coordinadas en seguridad pública.

En este mismo tema, Torres Sánchez dio a conocer que por instrucción del gobernador del estado, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad sesionará el próximo lunes en el municipio de Villa de Reyes.

A dicha reunión acudirán, además de las autoridades estatales y federales, municipios invitados, entre ellos Arriaga, Zaragoza, Santa María del Río y Tierra Nueva, con el fin de revisar de manera regional la situación de seguridad y dar seguimiento a las acciones que se implementan en esta zona del estado.

Entregan 4º Informe de Gallardo; oposición pide seguridad

El encargado de presentar el documento fue el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez

