Llueven drones contra ciudad ucraniana

Kiev, Ucrania.- Ataques rusos mataron al menos a dos personas en Ucrania, dijeron funcionarios el domingo, mientras el ejército ucraniano atacaba una fábrica de drones en el suroeste de Rusia.

Un adolescente de 16 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas en un ataque "masivo" nocturno con drones contra Chernígov, en el norte de Ucrania, según el jefe de la administración militar de la ciudad.

Los rescatistas encontraron el cuerpo del menor cuando retiraban escombros, informó Dmytro Bryzhynskyi en Telegram el domingo por la mañana. El ataque con drones también hirió a tres mujeres y a un hombre, indicó. Varias viviendas se incendiaron.

Drones rusos también atacaron la ciudad sureña de Jersón el domingo, según reportaron las autoridades locales. Un hombre murió a causa de sus heridas después de que un dron impactara contra una furgoneta que circulaba por el centro de la ciudad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Rusia lanzó 236 drones contra territorio ucraniano durante la noche hasta el domingo, informó la fuerza aérea de Ucrania. De ellos, 203 fueron derribados, mientras que 32 alcanzaron objetivos en 18 ubicaciones distintas.

Mientras tanto, Ucrania atacó una fábrica de drones en la ciudad de Taganrog, informó el Estado Mayor General ucraniano.