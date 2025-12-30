Lluvias causan tres muertos en España

Granada, Esp.- Tres personas han muerto en el sur de España a causa de un fuerte temporal de lluvias torrenciales y viento, que también ha afectado a la costa sureste del país.

Dos de los fallecidos fueron encontrados este lunes después de ser arrastrados por fuertes corrientes fluviales en las provincias mediterráneas de Granada y Málaga, en la región de Andalucía.

Un grupo de vecinos localizó el cadáver de un joven motorista desaparecido el domingo tras cruzar un arroyo de Íllora, localidad de Granada.

Según informaron fuentes de las fuerzas de seguridad, el cuerpo, arrastrado por el agua, apareció a unos tres kilómetros del lugar donde desapareció.

Trataba de atravesar el cauce en moto con un amigo, que se salvó y alertó a los servicios de emergencia.

Otra persona fue encontrada también sin vida después de desaparecer en Alhaurín el Grande (Málaga). Acompañaba a otra persona, que también falleció, en una furgoneta arrastrada por el caudal crecido de un río.

Las lluvias intensas, que tienden a remitir las últimas horas, han causado inundaciones y numerosos daños materiales y han obligado a desalojos de viviendas tanto en Andalucía como en las regiones también costeras de Murcia y Valencia, éstas en el sureste peninsular español.