"Lo peor de la crisis ya pasó", asegura Sebastián Piñera

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró que lo peor de la crisis en su país ya ha pasado y 2020 será mejor para su país, señaló en entrevista publicada hoy en el diario La Tercera.

Piñera afirmó que los chilenos deben hacerse cargo de "aprender las lecciones para construir un país mejor" y apuntó que su gobierno no tuvo la suficiente sensibilidad desde el 18 de octubre, cuando comenzó el estallido social y no comprendió cómo actuar con urgencia.

A pesar de pedir perdón por sus errores durante el inicio de la crisis, en la entrevista defendió las acciones de los carabineros, el grupo policial que realiza acciones de contención en las protestas, pero que defensores de derechos humanos nacionales e internacionales han señalado como culpables de la mayor parte de las agresiones contra los manifestantes.

Aseguró que el general Mario Rozas, director de los Carabineros, "ha hecho todos los esfuerzos a su alcance para prevenir y evitar atropellos a los derechos humanos".

En la entrevista se manifestó arrepentido por emplear la palabra guerra para referirse al conflicto social que vive su país, aseveró que no estaban en una batalla pero se enfrentaban a un "enemigo poderoso, que no respetaba a nada ni a nadie", que debían confrontar y "no minimizar el peligro que eso significaba"

Admitió que le duele la desaprobación de su mandato, reflejado en diversas encuestas, pues aseguró que trabaja cada día para que mejore la vida de los ciudadanos de su país.

Anunció tres planes que su gobierno tiene diseñados para el siguiente año, el primero será la reforma a las pensiones en beneficio de las clases medias que las convierta en competitivas, transparentes, abiertas y justas.

La segunda correrá en torno a la salud, con un plan para generar un sistema universal de atención que amplíe el acceso, la calidad y la dignidad para quienes reciben los servicios.

Piñera decidió evitar mencionar el cambio a la constitución que podría iniciar el siguiente año, pero aseguró que en tercer lugar se propone que el gobierno, los partidos y la sociedad creen una nueva "hoja de ruta" que indicará el camino a tomar en diversos aspectos políticos y sociales.