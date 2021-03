Logran reflotar, parcialmente, al buque varado

El Cairo, Egipto.- El buque Ever Given ha sido "reflotado parcialmente" este lunes tras seis días varado en el canal de Suez, lo que provocó la suspensión de uno de los pasos marítimos más importantes del mundo, aunque no está claro cuándo reabrirá, informaron firmas que ofrecen servicios logísticos en canales y estrechos.

"Ever Given ha sido reflotado parcialmente en el canal de Suez", indicó la firma Leth Agencies al publicar una foto satélite del gigante portacontenedores que mostraba que se había movido la popa de la embarcación, una información también difundida por la firma Inchcape, que añadió que el barco "está siendo asegurado".

Este avance se produjo tras el inicio de unas maniobras de arrastre con 10 remolcadoras y varias dragas aprovechando la marea alta al amanecer de este lunes, anunciado por la Autoridad de Canal de Suez.

Se desconoce cuándo el buque será liberado por completo en una semana en la que las autoridades se mostraron optimistas por la luna llena y la subida de las mareas para desencallar la gigantesca embarcación de 400 metros de eslora.

Entretanto, se siguen acumulando barcos en las dos entradas del canal, tanto en el Mar Rojo como en el Mediterráneo, y aunque algunas naves ya han desviado sus rutas para circunvalar África, según Leth Agencies, en la mañana del domingo ya sumaban 327 las que se encuentran en cola.

La naviera Maersk, la principal que opera en el canal de Suez, señaló que, una vez liberado el paso, se requerirán entre tres y seis días para deshacer el gran atasco que se ha generado en esta vía, que supone la ruta marítima más corta entre Asia y Europa y por la que transita más del 10 % del comercio marítimo mundial y el 25 % de los contenedores de mercancías.