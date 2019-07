Los abogados de la capitana del Sea Watch preparan denuncias contra Salvini

La defensa de la ONG alemana Sea Watch y de su capitana, Carola Rackete, arrestada y después liberada por atracar sin autorización en el puerto de Lampedusa, explicó hoy a EFE que prepara denuncias contra el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, por sus declaraciones.



Alessandro Gamberini dijo que la ONG alemana ya le había dado el mandato para presentar una denuncia por difamación ante las continuas declaraciones de Salvinisobre que Sea Watch es una organización "criminal" ya que "es algo que no es verdad, pues todos los rescates que ha realizado han sido declarados correctos por parte de las varias fiscalías sicilianas que han investigado".



Por otra parte, el letrado adelantó que también se ha aconsejado a Rackete que denuncie a Salvini por la "campaña difamatoria pública" contra ella, "como se puede ver en sus continuos mensajes publicados en las redes sociales".



El abogado de la ONG señaló que en el caso de Rackete se prepara una querella por difamación e incluso por instigación a delinquir, ya que solo hay que leer o escuchar los mensajes del ministro del Interior en Facebook.



"Hay una justicia que en estas horas debe explicarnos si podemos al menos poner a esta joven en un avión hacia Berlín o si tenemos que verla comprar en Santa Margherita Ligure o Portofino esperando atentar contra la vida de otros financieros. Es realmente una sentencia escandalosa", es uno de los mensajes de Salvini a los que se refiere su abogado.



Ante las posibles denuncias, Salvini reaccionó en las redes sociales: "Viola las leyes y ataca barcos militares y ahora se querella contra mi. No me dan miedo los mafiosos, imaginaos una rica y consentida comunista alemana", escribió.



"Nadie quiere darle miedo, pero está claro que Salvini se hace el fuerte con los débiles", agregó, por su parte, el letrado.



Sobre la posibilidad de que no prospere la denuncia, como ya ocurrió en otra ocasión, al no concederle el Parlamento la retirada de la inmunidad a Salvini, el abogado insistió en que ahora "tendrán que probar que la página de Facebook de Salvini forma parte de su actividad política. Yo creo que no podrán".



Al respecto, el diputado del Partido Demócrata (PD) Carmelo Miceli ya instó al ministro a renunciar a la inmunidad parlamentaria y afrontar la denuncia.



Sobre la situación legal de la capitana, de 31 años, Gamberini explicó que tiene que afrontar dos investigaciones.



La primera es la de favorecer la inmigración y la segunda "más delicada" será sobre su entrada a la fuerza en el puerto de Lampedusa para que desembarcasen las 40 personas rescatadas 16 días antes.



Con esta última acusación, la comandante fue arrestada, pero la jueza de investigación preliminar no confirmó la detención y la puso en libertad.