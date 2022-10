Los drones kamikaze con los que Rusia ataca Ucrania

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 17 (EL UNIVERSAL).- Rusia atacó esta mañana territorio ucraniano con 43 drones-kamikaze, de los cuales 37 pudieron ser derribados por Kiev, según confirmó la fuerza aérea ucraniana, citada por la agencia Ukrinform.

"Volaron desde el sur, 43, de los cuales 37 fueron eliminados. Participaron todas las fuerzas y medios, aviación, sistemas de misiles antiaéreos y otras fuerzas de defensa. Al menos el 86 % de los drones destruidos son 'Shahed'. No es un mal resultado para estos objetivos", dijo en televisión el representante del comando de la fuerza aérea ucraniana, Yuriy Ihnat.

Los drones utilizados son los Shahed-136, de fabricación iraní y que Rusia ha renombrado como Geran-2. Se trata de pequeñas aeronaves teledirigidas, no tripuladas, con un rango de acción de 2 mil 500 kilómetros. Pueden alcanzar una velocidad de hasta 180 kilómetros por hora y atacar radares, piezas de artillería y otros objetivos.

Los explosivos que llevan detonan al impactar. De acuerdo con el diario El Español, los Shahed-136 miden 3.5 metros de largo, con una envergadura de 2.5 metros y pesan casi 200 kilogramos. La ojiva la llevan en el morro, igual que el sistema de guiado a través de un sensor óptico.

Se lanzan desde plataformas que forman un ángulo con la superficie y emplean el sistema de cohetes RATO para lograr impulso en las primeras fases del vuelo. Cada uno de los lanzadores puede albergar hasta cinco drones kamikaze a la vez.

Los Shahed-136 están operativos desde 2021; los desarrolla la empresa estatal Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA). Se utilizan, sobre todo, para atacar objetivos terrestres: bases militares, infraestructuras estratégicas, campamentos provisionales, etc.

Este tipo de drones son capaces de esquivar defensas aéreas.

Armamento para Vladimir Putin

En julio pasado, Estados Unidos advirtió que Irán estaba preparando una entrega a Rusia de cientos de estos drones, aunque oficialmente Irán no ha reconocido haber dado este tipo de armamento al gobierno de Vladimir Putin.

Rusia ya usó los Shahed-136 contra objetivos ucranianos el 13 de septiembre.

Antes de la guerra en Ucrania, se cree que estos drones habían sido utilizados en la guerra de Yemen y en el Kurdistán iraquí. En julio de 2021, Israel acusó a Irán de haber atacado con ellos el buque cisterna Mercer Street.