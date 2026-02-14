"Los enemigos nos temen"

Fort Bragg, Carolina del Norte.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a los miembros de las fuerzas especiales que derrocaron al presidente venezolano Nicolás Maduro, al afirmar que la audaz incursión del mes pasado significó que "el mundo entero vio lo que todo el poderío militar" de Estados Unidos puede hacer y garantizó que los posibles enemigos en todo el mundo "nos temen".

Al hablar ante soldados y sus familias en Fort Bragg, una de las bases militares más grandes del mundo, Trump declaró: "Su comandante en jefe los apoya totalmente". Luego, recurriendo a uno de sus propios lemas de campaña, les pidió: "Cuando sea necesario, van a luchar, luchar, luchar. Van a ganar, ganar, ganar".

El presidente y la primera dama, Melania Trump, también se reunieron en privado con familias de militares.

Trump dijo sobre la incursión del 3 de enero, en la que Maduro fue capturado para enfrentar cargos de narcotráfico en EU: "Fue cuestión de minutos antes de que estuviera en un helicóptero y se lo llevaran". Calificó a las fuerzas involucradas como "algunos de los mejores soldados que han vivido, francamente", mientras criticaba a Maduro, calificándolo como un "dictador forajido".

"El mundo entero vio esa noche de lo que es capaz de todo el poderío militar (de) las fuerzas armadas de Estados Unidos", manifestó el presidente. "Fue tan preciso, tan increíble".

Trump también prometió: "Mientras yo sea presidente, seremos la fuerza de combate mejor dirigida, mejor entrenada, mejor equipada, más disciplinada y más de élite que el mundo haya visto jamás", y dijo, refiriéndose a los posibles adversarios de EU.