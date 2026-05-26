Los líderes miran con cautela a Bielorrusia

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Kiev, Ucrania.- El líder opositora bielorrusa en el exilio visitó Kiev el lunes mientras la capital ucraniana retiraba escombros del mayor ataque con misiles de Rusia en lo que va del año, y los líderes mundiales seguían de cerca cuánta ayuda está dispuesta a brindar el gobierno de Bielorrusia a la invasión total de Ucrania por parte de Moscú.

Rusia y su aliado Bielorrusia realizaron la semana pasada ejercicios nucleares conjuntos, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en los últimos días ha advertido cada vez más que Bielorrusia podría proporcionar una plataforma de lanzamiento para que Rusia abra un nuevo frente en el norte de Ucrania.

En otra señal de que aumentan las preocupaciones sobre cualquier papel bielorruso, el presidente francés, Emmanuel Macron, habló por teléfono con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, el domingo sobre la guerra en Ucrania, su primera llamada desde que comenzó la invasión.

En su llamada con Lukashenko, Macron "subrayó los riesgos para Bielorrusia de dejarse arrastrar a la guerra de agresión de Rusia en Ucrania", según un asesor presidencial de la oficina del líder francés que habló bajo condición de anonimato, de acuerdo con las prácticas del Palacio del Elíseo. Macron también habló el domingo con Zelenski.

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La líder opositora bielorrusa Sviatlana Tsikhanouskaya, quien llegó en tren para su primera visita a Kiev el lunes, coincidió en que el objetivo principal de Francia es enviar una advertencia a Bielorrusia.