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Los musulmanes inician el haj anual

Por AP

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Los musulmanes inician el haj anual
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      La Meca, Arabia Saudí.- La peregrinación anual del haj, uno de los Cinco Pilares del islam, comenzó oficialmente el lunes.

      Más de 1.5 millones de peregrinos han llegado a Arabia Saudí desde fuera del país, informó Saleh bin Saad Al-Murabba, comandante de las fuerzas de pasaportes del haj. Los fieles han llegado en masa al país para el peregrinaje, marcado este año por un frágil alto el fuego en la guerra con Irán y las tensiones regionales, sin olvidar la incertidumbre.

      La peregrina egipcia Samya Abdul Moneim dijo que estaba agradecida con Dios por haber logrado llegar al haj, que se exige una vez en la vida a todo musulmán que pueda costearlo y tenga la capacidad física para realizarlo.

      Por lo general, en el primer día muchos peregrinos en La Meca convergen en un enorme campamento de tiendas en el desierto cercano. Antes de eso, los peregrinos han rodeado la Kaaba, una estructura en forma de cubo, en la Gran Mezquita bajo temperaturas sofocantes. Para los peregrinos, el haj puede ser una experiencia espiritual profundamente conmovedora y una oportunidad de buscar el perdón de Dios y el borrado de pecados pasados. Los peregrinos realizan rituales durante varios días.

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      El haj reúne a grandes cantidades de musulmanes de diversas razas, etnias, lenguas y clases económicas, lo que crea para muchos un sentimiento de unidad.

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