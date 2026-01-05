Caracas, Ven.- Cientos de simpatizantes del chavismo se movilizaron este domingo en Caracas para exigir al presidente de EU, Donald Trump, la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, capturados la madrugada del sábado por el país norteamericano, en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos.

"El imperio los secuestró. ¡Los queremos de vuelta!", se leía en varias imágenes de Maduro, algunas junto a Flores, que portaban los asistentes.

Con estas fotos, también del fallecido mandatario Hugo Chávez, banderas del país, camisetas y gorras alusivas al chavismo, los manifestantes marcharon por varias cuadras de una de las principales avenidas de la capital, la Urdaneta.

En la movilización se encontraban también varios ministros, diputados y otras autoridades, entre ellas la titular de Salud, Magaly Gutiérrez, quien, en declaraciones a EFE, acusó a la Administración de Trump de "secuestrar" a Maduro y a la primera dama durante un ataque que calificó de "vil y cobarde".

"Esta movilización es para el rescate de nuestros secuestrados, el pueblo movilizado es el único que puede ejercer la presión real para que nuestro presidente y nuestra primera combatiente sean liberados", aseguró.

Muchos de los chavistas tenían carteles, algunos con mensajes en inglés como ´Free Maduro´ y ´Free the president´. Asimismo, coreaban consignas como ´Maduro, aguanta, el pueblo se levanta´.

Manuel Echenique, de 64 años, describió al gobernante como "el hombre de la paz".

"Donald Trump, devuélvannos a Nicolás, te lo pedimos, que lo sepa el mundo entero", dijo a EFE Echenique, quien afirmó estar dispuesto "a todo" hasta "vencer".