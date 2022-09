Lula acusa a Bolsonaro de viajar al funeral de Isabel II para hacer campaña

El expresidentente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para las elecciones de octubre, acusó este domingo al jefe de Estado de Brasil, Jair Bolsonaro, de hacer campaña durante su viaje a Londres con motivo del funeral de Isabel II de Inglaterra.

Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, consideró "loable" que Bolsonaro acuda al funeral de la reina, pero condenó que aprovechara el viaje para "hacer discurso" y "criticar a la izquierda" ante un grupo de seguidores en Londres.

"¿No sería mejor que el genocida visitara familias de personas que murieron de covid?", cuestionó el líder del Partido de los Trabajadores (PT) durante un acto de campaña en Florianópolis, capital del estado de Santa Catarina, cuando faltan dos semanas para las elecciones presidenciales.

El antiguo sindicalista, líder en las encuestas con 45 % de las intenciones de voto, frente al 33 % de su rival, afirmó que Bolsonaro acudió a Londres porque "está necesitando imagen a nivel internacional".

El líder de la ultraderecha brasileña llegó este domingo a Londres para participar el lunes en el funeral de la reina Isabel II, fallecida el pasado 8 de septiembre a los 96 años de edad.

A su llegada a la capital inglesa, Bolsonaro se dirigió a sus seguidores desde el balcón de la residencia oficial del embajador brasileño en un discurso con un marcado tono electoral, en el que aseguró que vencerá las elecciones en la primera vuelta, pese a que todos los sondeos le dan una desventaja de más de 10 puntos porcentuales.

"No hay cómo no ganar en la primera vuelta", afirmó Bolsonaro, quien ha cuestionado reiteradamente la fiabilidad del sistema electoral, pese a que no existen denuncias de fraude desde su implantación, en 1996.

El líder de la ultraderecha brasileña insistió en su agenda ideológica y recalcó que la mayoría de los brasileños no acepta discutir la legalización del aborto, la despenalización de las drogas y la llamada "ideología de género".