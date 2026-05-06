Lula y Trump se reúnen para tratar cooperación contra crimen organizado

RÍO DE JANEIRO (AP) — El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva hablará sobre cooperación en la lucha contra el crimen organizado y sobre los aranceles cuando se reúna esta semana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó el miércoles el ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan.

"El objetivo es proteger a la población de Brasil, dar prioridad al país y mantener un diálogo constructivo", comentó Durigan a la emisora estatal EBC. "Las expectativas para el viaje son muy positivas".

El encuentro en la Casa Blanca se produce luego de que el año pasado se viviera una crisis en las relaciones bilaterales, después de que Estados Unidos impusiera un arancel del 50% a los productos brasileños y vinculara la medida al enjuiciamiento del expresidente Jair Bolsonaro por su participación en un intento de golpe de Estado.

Lula defendió con firmeza la soberanía de Brasil y, más tarde, Trump flexibilizó los aranceles a Brasil con el fin de reducir los costos para los consumidores estadounidenses.

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Cronología del acercamiento entre Lula y Trump

Trump y Lula comenzaron a recomponer la relación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, lo que fue seguido por su primera reunión privada en Malasia en octubre y luego por conversaciones telefónicas.

La forma en que el gobierno brasileño manejó el arancel del 50% seguramente aumentó el margen de maniobra del país frente al gobierno de Trump, señaló Ana Garcia, profesora de relaciones internacionales en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro.

"Es probable que el gobierno de Trump vea a Brasil como un socio al que hay que tomar en cierta medida en serio, pero seguirá presionándolo para que haga concesiones", comentó Garcia.

Debate sobre designación de facciones criminales como terroristas

Un punto de fricción entre ambos gobiernos es la presunta consideración del gobierno de Trump para designar como organizaciones terroristas extranjeras a las mayores facciones criminales de Brasil: el Comando Vermelho, o CV, y el Primer Comando de la Capital, o PCC.

Esas designaciones darían a Estados Unidos más poder "para actuar como un actor político o económico en Brasil", afirmó Leonardo Paz Neves, profesor de relaciones internacionales en la Fundación Getulio Vargas, un centro de estudios y universidad. "Para Brasil es un asunto defensivo que no le sirve en absoluto a sus intereses".

Un funcionario del gobierno brasileño, que habló bajo condición de anonimato porque no tiene permitido tratar el tema públicamente, indicó que ambas partes parecían comprometidas a profundizar la cooperación en la lucha contra el crimen organizado, en lugar de optar por acciones unilaterales.

Otro asunto clave que probablemente figure en la agenda de la reunión es el acceso a los yacimientos de tierras raras de Brasil. El país sudamericano tiene las segundas mayores reservas del mundo de tierras raras, que son minerales utilizados en una amplia gama de productos, incluidos teléfonos, vehículos eléctricos, paneles solares y motores para avión.

Durigan reiteró el miércoles la postura de Brasil de que el país no quiere ser simplemente un exportador de materias primas.

"Los países del norte global... están sedientos de esta materia prima", indicó. Pero "aunque la inversión extranjera es bienvenida, queremos desarrollo industrial dentro de Brasil: crear empleos en asociación con nuestras universidades".

El viaje a Estados Unidos ocurre en un escenario interno difícil para Lula, quien la semana pasada sufrió dos reveses en el Congreso. La Cámara de Diputados anuló su veto a una ley que busca reducir el tiempo de prisión de Bolsonaro, mientras que el Senado rechazó a su nominado para la Corte Suprema, algo que no ocurría desde hace más de 100 años.

El mandatario brasileño, de 80 años, buscará un cuarto mandato no consecutivo en las elecciones de octubre. Las encuestas actualmente lo muestran en un empate técnico con el senador Flávio Bolsonaro, el hijo del exmandatario.

Lula partió hacia Washington D.C. a primera hora de la tarde del miércoles y se espera que llegue por la noche.