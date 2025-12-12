Machado planea volver a su país

Caracas, Ven.- La líder opositora venezolana María Corina Machado indicó que planea regresar a Venezuela independientemente de si el presidente Nicolás Maduro es derrocado o no, y señaló que su gobierno se encuentra en su punto más débil debido a las medidas "decisivas" del presidente estadounidense Donald Trump.

Las declaraciones de Machado a los periodistas se produjeron horas después que apareció en público por primera vez en 11 meses tras su llegada a la capital de Noruega, Oslo, donde su hija recibió el Premio Nobel de la Paz en su nombre el miércoles.

"Creo que las acciones del presidente Trump han sido decisivas para llegar a donde estamos ahora, donde el régimen es significativamente más débil", dijeron a los periodistas. "Porque antes, el régimen pensaba que tenía impunidad... Ahora empiezan a entender que esto es serio y que el mundo está observando".

Sin embargo, la líder opositora evitó responder preguntas sobre si es necesaria una intervención militar estadounidense para sacar a Maduro del poder. Dijo a los periodistas que regresará a Venezuela "cuando pensemos que son las condiciones propicias en términos de seguridad y no dependerá de la salida o no del régimen".

Machado llegó a Oslo horas después de la ceremonia de premios del miércoles e hizo su primera aparición pública en 11 meses la madrugada del jueves, apareciendo en el balcón de un hotel y saludando a una multitud emocionada de seguidores. Llevaba escondida desde el 9 de enero, cuando fue brevemente detenida tras unirse a simpatizantes en una protesta en Caracas.

Machado hizo un llamado a los gobiernos para que amplíen su apoyo a la oposición venezolana más allá de las palabras.

"Nosotros, el pueblo venezolano que ha intentado todos los medios institucionales, pedimos apoyo a las naciones democráticas del mundo para cortar esos recursos que provienen de actividades ilegales y apoyar enfoques represivos", dijo. "Y por eso ciertamente estamos pidiendo al mundo que actúe. No es cuestión de declaraciones, es cuestión de acción".

Cuando se le preguntó si el gobierno venezolano habría conocido su desfile desde enero, Machado dijo a los periodistas: "No creo que hayan sabido dónde he estado, y ciertamente habrían hecho todo para impedirme llegar aquí".

La líder opositora se negó a dar detalles de cómo llegó a Noruega.