Machu Picchu no reabrirá sus puertas a los turistas antes de noviembre

Las ruinas de la ciudadela inca de Machu Picchu, la mayor atracción turística de Perú, no se reabrirán al turismo antes de noviembre, según anunció este jueves el ministro de Cultura, Alejandro Neyra.



Pese a que en un primer momento se había señalado el 1 de julio como la fecha para que los turistas volviesen a Machu Picchu, la reapertura se aplazó sin fecha definida después de que la situación de la pandemia empeorase en Cusco, que tuvo que permanecer más tiempo confinada que el resto del país.



"Aún no hay una fecha exacta. Estamos reuniéndonos con los ministros y la próxima semana habrá un lanzamiento importante del sector turístico que anunciará la reanudación de actividades turísticas con destinos seguros", comentó Neyra a la agencia oficial Andina.



El ministro de Cultura confirmó que, una vez se permita el ingreso de visitantes, solo entrarán 675 turistas por día a Machu Picchu, el 30 % de la capacidad en temporada normal, y deberán hacerlo en grupos de ocho personas como máximo, acompañados de un guía, entre los que deberán guardar una distancia de 1,5 metros como mínimo.



La joya arquitectónica de los incas no recibe turistas desde que el 15 de marzo el presidente de Perú, Martín Vizcarra, decretó el confinamiento nacional y el cierre de todas sus fronteras, con una estricta cuarentena que desplomó la economía sin que lograse frenar en seco al coronavirus.



Solo desde este lunes 5 de octubre Perú ha reabierto sus fronteras para los vuelos internacionales regulares con siete países de Latinoamérica, entre ellos Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay.



La ciudadela de Machu Picchu, famosa mundialmente desde el viaje exploratorio del estadounidense Hiram Bingham en 1911, es reconocida desde 1983 como patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco y desde 2007 es considerada una de las nuevas siete maravillas del mundo.



Perú es el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo por COVID-19, al registrar 101 muertos por cada 100.000 habitantes, y es el séptimo a nivel global en casos confirmados al acumular más de 835.000 contagios.