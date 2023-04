Maduro rechaza "amenazas" y "chantajes" de EE.UU. sobre diálogo con oposición

Caracas, 13 abr (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó este jueves las "amenazas" y "chantajes" por parte del Gobierno de Estados Unidos relacionadas con aumentar las sanciones, en caso de que no avance el diálogo que el chavismo sostiene en México con la oposición, y al que las partes no retornan desde noviembre.

"Ayer, un vocero gringo salió a amenazar a Venezuela, salió a decir que si Venezuela no avanza en los diálogos políticos con el sector bandido (...) de la Plataforma Unitaria ellos tomarían represalias y sanciones contra nuestro país. Yo le digo al vocero gringo: vocero gringo, lárgate bien al carajo", dijo el mandatario frente a miles de simpatizantes en Caracas.

Durante su discurso, ofrecido al final de una marcha en conmemoración de los 21 años del fallido golpe de Estado de 2002 contra la llamada revolución bolivariana, Maduro insistió en que su Gobierno no aceptará "amenazas" o "chantajes" de EE.UU. ni que intente inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela.

"No saben con quién se están metiendo. Es un pueblo, el venezolano, que ya hemos dado en estos 21 años bastantes demostraciones de valentía, de patriotismo, de antiimperialismo, de dignidad, de amor por la patria grande, y no hay vocero imperialista, no ha nacido el vocero imperialista que intimide a los venezolanos en la lucha por nuestra tierra", remarcó.

El pasado 15 de febrero, Maduro puso en duda la vuelta al diálogo que su Gobierno sostiene con la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria, y que se lleva a cabo en México, por considerar que no hay certezas ni garantías por parte de los antichavistas para la negociación.

Entonces, el mandatario acusó a la oposición de incumplir con su palabra al no concretar el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano, firmado en noviembre por ambas partes y que contempla la recuperación de recursos retenidos en el sistema financiero internacional debido a sanciones económicas.