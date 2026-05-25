Marco Rubio viaja a India para restablecer vínculos

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Nueva Delhi.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo conversaciones bilaterales el domingo con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, mientras ambos países intentan estabilizar unos vínculos que han caído a su punto más bajo en más de dos décadas.

Marco Rubio efectuó su visita en medio de un deterioro de las relaciones económicas y diplomáticas entre Washington y Nueva Delhi, tensionadas en gran medida por las políticas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump, que elevaron los gravámenes sobre varias exportaciones indias.

Rubio tiene previsto reunirse el martes en Nueva Delhi con sus homólogos de India, Australia y Japón, que son miembros de la alianza estratégica del Indo-Pacífico conocida como el Quad.

Tras la ronda inicial de conversaciones el domingo, Rubio y Jaishankar ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la que reiteraron su objetivo de profundizar la asociación estratégica entre sus países. al tiempo que procuran sus respectivos intereses nacionales.

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El secretario dijo que India es uno de los socios estratégicos más importantes de Estados Unidos en el mundo, y expresó optimismo sobre la posibilidad de finalizar pronto un acuerdo comercial bilateral. "No considero que nuestra relación con ningún país del mundo sea a expensas de nuestra alianza estratégica con India", afirmó, y añadió que esperaba que las relaciones entre Nueva Delhi y Washington salgan mucho más fortalecidas en los próximos años.