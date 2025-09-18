Marcus Rashford anota doblete en victoria del Barcelona sobre Newcastle

Marcus Rashford demostró ser el reemplazo perfecto de Lamine Yamal el jueves, en la victoria del Barcelona por 2-1 sobre Newcastle en la Liga de Campeones, en tanto que Kevin De Bruyne observó mayormente desde la banca mientras el Napoli caía por 2-0 en la visita a su antiguo club, el Manchester City .

Con Yamal ausente por lesión, Rashford —cedido a préstamo por el Manchester United— tuvo la oportunidad de lucirse en su regreso a Inglaterra y anotó ambos goles del Barcelona en el St. James´ Park. El segundo fue impresionante , un potente disparo desde 25 metros que entró tras golpear el travesaño .

De Bruyne también regresó a suelo inglés, al campo del club donde pasó 10 años antes de una emotiva despedida en mayo. Pero su regreso al Etihad duró 26 minutos apenas.

Fue sustituido tras la expulsión de su compañero Giovanni Di Lorenzo, y el City solventó una cómoda victoria gracias a los goles de Erling Haaland y Jeremy Doku en la segunda mitad

El cabezazo de Haaland lo dejó con 50 goles en 49 apariciones en la Liga de Campeones. El delantero noruego alcanzó ese hito más rápido que cualquier otro jugador en la historia de la competición.

Kairat, el club debutante de Kazajistán, emprendió lo que se cree que fue el viaje más largo jamás realizado para un partido de la Champions —a través de tres zonas horarias y más de 7.000 kilómetros— y perdió 4-1 ante el Sporting Lisboa. La escuadra portuguesa anotó sus últimos tres goles en un lapso de cuatro minutos en la segunda mitad y también malogró un penal.

La remontada de la noche fue protagonizada por Eintracht Fráncfort, que se recuperó tras conceder un gol en el octavo minuto y acabó aplastando 5-1 al Galatasaray turco.

Doblete de Rashford

El seleccionador de Inglaterra , Thomas Tuchel, estuvo en las gradas de un bullicioso St. James´ Park para presenciar cómo Rashford mostraba sus habilidades de definición que el Manchester United podría necesitar en este momento.

Su primer gol llegó en un cabezazo tras un centro de Jules Koundé en a los 58 minutos para adelantar al Barcelona antes de que se creara espacio con un hábil juego de pies y lanzara un derechazo desde fuera del área que entró tras golpear la parte inferior del travesaño a los 67.

"Estoy totalmente emocionado", dijo Rashford tras sus primeros goles con el Barcelona. "Estoy muy motivado y decidido. La calidad que tenemos en el equipo basta para emocionarme. Es muy refrescante jugar con estos chicos".

Anthony Gordon descontó por el Newcastle a los 89, al aprovechar un centro bajo de Jacob Murphy, quien había ingresado como suplente.

El entrenador del Newcastle, Eddie Howe, dejó en el banco al fichaje récord Nick Woltemade —el reemplazo de Alexander Isak— hasta los 63 minutos.

Regreso de De Bruyne

La reorganización defensiva del Napoli tras la expulsión de Di Lorenzo por una falta sobre Haaland como último hombre significó que De Bruyne fuera sacrificado. El mediocampista belga, quien suele privilegiar el beneficio colectivo, aceptó bien la decisión.

Salió trotando entre aplausos de una afición local que alguna vez celebró cada una de sus asistencias y goles.

"Era la única opción que podía tomar", dijo el entrenador del Napoli, Antonio Conte. "Lo sentí mucho por él".

Al final del partido, los aficionados del City coreaban el nombre de De Bruyne, seguros de que los tres puntos estaban a salvo y de que su antiguo héroe —quizás el mejor jugador del club— no podía hacerles daño .

"Es una leyenda del club", dijo el mediocampista del City, Phil Foden . "No puedo agradecerle lo suficiente por lo que ha hecho".

La indudable estrella del City ahora es Haaland, y el delantero noruego ha comenzado la temporada en una forma impresionante, con su inteligente cabezazo a los 56 tras un toque de Foden en el área.

Suma 12 goles en siete partidos para su club y selección.

"Parece romper todos los récords que existen", dijo Foden sobre Haaland. "Es inaudito lo que está haciendo".

El gol de Doku llegó mediante una magnífica carrera en solitario y definición entre las piernas del portero a los 65, cuando el City finalmente desgastó al Napoli y aprovechó la oportunidad para retirar a jugadores clave, como Rodri y Haaland, de cara a un gran partido de la Premier contra el Arsenal el domingo.

Mónaco arrasado

Club Brujas fue ampliamente superior al Mónaco.

Los visitantes fueron derrotados 4-1 un día después de que su vuelo a Bélgica fue abortado porque el aire acondicionado del avión falló. Los jugadores tuvieron incluso que quitarse la ropa debido a las condiciones excesivamente calurosas.

Mónaco, que terminó volando el jueves por la mañana, fue liquidado por una ráfaga de tres goles en un lapso de 10 minutos al final de la primera mitad, cuando Nicolò Tresoldi, Raphael Onyedika y Hans Vanaken fueron los anotadores .

Regreso de Hjulmand

Kasper Hjulmand regresó a Dinamarca para su primer partido de la Liga de Campeones a cargo de Bayer Leverkusen —y el primero en más de una década— y vio a su nuevo equipo rescatar un empate 2-2 contra el Copenhague gracias a un autogol en el tiempo de compensación .

Pantelis Hatzidiakos desvió el balón a su propia puerta tras un centro del suplente argentino Claudio Echeverri para regalarle al Leverkusen un segundo empate. El primer tanto vino de un impresionante tiro libre de Álex Grimaldo a los 82.

Hjulmand , el exentrenador de Dinamarca , reemplazó a Erik ten Hag en el Leverkusen cuando se habían disputado apenas tres partidos en la temporada . Ten Hag asumió el cargo como reemplazo de Xabi Alonso en el verano .