Gutiérrez Müller pide investigar presunto amparo a hijos de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La doctora Beatriz Gutiérrez Müller reaccionó, después de que Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó que él y su hermano Gonzalo hayan tramitado algún amparo para evitar una detención en su contra.

A través de su cuenta de X, la esposa del expresidente López Obrador llamó a investigar y deslindar responsabilidades.

"Basta de noticias falsas. Hay que investigar y deslindar responsabilidades", escribió Gutiérrez Müller.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no están mencionados los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador en la investigación del huachicol fiscal.

"¿Usted tiene conocimiento si los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador están mencionados en el expediente de este caso en la Fiscalía General de la República?", se le preguntó.

"No", respondió la presidenta Sheinbaum al descartar la vinculación de los hijos de López Obrador.

Andrés Manuel López Beltrán rechazó el miércoles que él y su hermano Gonzalo hayan tramitado algún amparo para evitar una detención en su contra.