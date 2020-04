Marruecos castigará con cárcel a quien no lleve la mascarilla en la calle

Los marroquíes que no lleven mascarillas faciales, obligatorias a partir de hoy, en todo desplazamiento al exterior, serán castigados con penas que oscilan entre uno y tres meses de cárcel durante el período de "confinamiento sanitario" impuesto en el país para un mes desde el pasado 20 de marzo.



En una circular enviada hoy, el presidente de la Fiscalía General, Mohamed Abdennabaoui, insta a los abogados generales y los fiscales de los diferentes tribunales del país a una aplicación "estricta y firme" de los dispositivos legales para aquellos que rechazan el uso de las mascarillas.



Además de la pena de prisión, habrá multas de entre 300 y 1.300 dirhams (entre 28 y 110 euros).



Se considerarán infractores también a los que inciten a los ciudadanos a no ponerse esas mascarillas, ya sea en el espacio público como por medio de las redes sociales o por cualquier medio propagandístico.



Al mismo tiempo, Abdennabaoui insta a los abogados generales y los fiscales del país a que sigan movilizados "en defensa de la salud de los marroquíes", y a que comuniquen las dificultades con la que se topan en la implementación de esta decisión.



La publicación de la circular se produce al día siguiente de la de un comunicado conjunto de los ministerios de Interior y de Sanidad decretando la obligatoriedad del uso de la mascarilla "para la totalidad de personas autorizadas a desplazarse fuera de sus domicilios".



Para hacerlas asequibles para la ciudadanía, el Gobierno ha puesto además un precio máximo de 0,80 dirhams (0,07 euros) por unidad, y ha movilizado a una serie de industrias nacionales para producirlas en masa y aprovisionar no solo las farmacias, sino también las pequeñas tiendas de barrio.



Además, difundió varios vídeos de concienciación sobre la forma más segura de llevarlas.



No obstante, la decisión provocó compras masivas de este producto causando una saturación en diferentes puntos de venta, y varios ciudadanos se quejaron esta mañana de la ausencia de mascarillas en tiendas, farmacias o supermercados, según testimonios recogidos por Efe.



Marruecos decretó el pasado 20 de marzo un estado de emergencia sanitaria que limitó el desplazamiento de los ciudadanos en el exterior salvo para profesiones necesarias y vitales, y para desplazamientos necesarios para aprovisionarse o en caso de una urgencia sanitaria.



Las salidas a la calle están limitadas a una persona por familia, que debe mostrar un certificado oficial de exención del confinamiento firmado por un funcionario, certificado que es solicitado en los numerosos controles de policía establecidos en calles y avenidas.



Hasta hoy, se han detectado en Marruecos 1.141 casos de contagio de coronavirus, de los que 83 han muerto y 81 han sanado.