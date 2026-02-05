Más de 70 pacientes evacuados por incendio en Hospital Lehigh Valley de Pensilvania

Un incendio en un hospital del noreste de Pensilvania obligó a evacuar a más de 70 pacientes, lo que requirió la ayuda de todos los servicios médicos de emergencia disponibles en millas a la redonda, según las autoridades.

No se reportaron heridos por el incendio que estalló el miércoles por la noche en el Hospital Lehigh Valley en Dickson City, a unos 160 kilómetros (100 millas) al norte de Filadelfia. Las autoridades reportaron daños por humo y agua, pero el alcance total aún se desconoce.

En un video de un transeúnte se veía humo saliendo sobre la entrada del hospital al tiempo que los bomberos en escaleras trabajaban para contener el incendio. Un video parecía mostrar a pacientes, algunos en camillas, siendo subidos a ambulancias de toda la región para ser trasladados a otros hospitales.

El incendio comenzó en el techo de un edificio antiguo, anteriormente conocido como Scranton Orthopedics, no dentro del edificio principal adjunto del hospital, dijeron los bomberos .

Todos los servicios médicos de emergencia disponibles dentro de un radio de 80 kilómetros (50 millas) fueron utilizados para transportar a los más de 70 pacientes a otros hospitales y centros de atención, indicaron las autoridades.

Los hospitales Geisinger recibieron a 13 de ellos, incluidos 12 que fueron trasladados al Geisinger Community Medical Center y uno al Geisinger Wyoming Valley Medical Center , dijo el portavoz de Geisinger, Richard Mattei.

Hasta la mañana del jueves, cinco pacientes estaban en condición estable, tres en buena condición y uno en condición crítica. Los otros cuatro habían sido dados de alta, de acuerdo con el vocero de Geisinger, aunque no especificó si las condiciones de los pacientes estaban relacionadas con el incendio.

El jefe de bomberos de Dickson City, Richard Chowanec, dijo que la alarma se actualizó a su llegada para llevar recursos adicionales al lugar del siniestro. La policía de toda el área estaba ayudando al personal del hospital y a los equipos médicos de emergencia a evacuar a los pacientes cuando llegaron los bomberos.

El gobernador del estado, Josh Shapiro, explicó en un mensaje en la plataforma social X que la policía estatal, la agencia de manejo de emergencias y el departamento de salud habían respondido al incendio.

"Gracias a cada uno de los socorristas que corren hacia el peligro para ayudar a sus compañeros de Pensilvania", afirmó Shapiro. "Lori y yo estamos rezando por el personal, los pacientes, sus familias y toda la comunidad esta noche".

El diputado federal por Pensilvania, Rob Bresnahan Jr., en cuyo distrito se ubica la ciudad, también agradeció a los socorristas, calificando sus acciones de rápidas y profesionales.