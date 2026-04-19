Matan en Gaza a 2 choferes de Unicef

Jerusalén, Israel.- El Ejército israelí mató a dos conductores de camiones de la agencia de la ONU de UNICEF que se dedicaban a suministrar agua potable a familias en Gaza, denunció este sábado esta organización humanitaria, que instó a Israel a investigar "de inmediato" el ataque.

"El ataque, en el que otras dos personas resultaron heridas, ocurrió durante operaciones rutinarias de transporte de agua en camiones cisterna, sin que se produjeran cambios en los procedimientos ni en la ruta", detalla UNICEF en un comunicado, ya que el Ejército israelí conocía sus movimientos y debía protegerlos según el derecho internacional.

Tras este suceso, UNICEF ha suspendido las actividades hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad en la zona, pese a que esta abastecía a cientos de miles de personas, incluidos niños.

El ataque sucedió en el punto de recogida de agua de Mansoura, en el norte de Gaza y el único operativo para camiones cisterna de la compañía de suministro de agua de Mekorot, que abastece a la ciudad de Gaza.

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"UNICEF insta a las autoridades israelíes a investigar de inmediato este ataque y garantizar que se rindan cuentas. Los trabajadores humanitarios, los proveedores de servicios esenciales y la infraestructura civil, incluidas las instalaciones de agua vitales, nunca deben ser blanco de ataques", urge la organización.

El número total de palestinos asesinados en Gaza por fuego israelí alcanzó este sábado los 72.549, entre ellos más de 21.000 niños, después de que 196 nuevos cuerpos fueran identificados.