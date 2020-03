Médico de Trump dice que no es necesaria prueba pese a otro positivo cercano

El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, dijo este viernes por la noche que el presidente, Donald Trump, no necesita hacerse la prueba del coronavirus pese al positivo del embajador de Brasil en Washington, Nestor Forster, con el que cenó el pasado fin de semana.



Foster es el segundo miembro de la delegación de Jair Bolsonaro que permaneció el fin de semana en Mar-a-Lago y que estuvo en contacto con Trump que da positivo por el COVID-19 después del jefe de prensa del Gobierno brasileño, Fabio Wajngarten.



"La exposición del presidente al primer individuo fue extremadamente limitada (apretón de manos y fotografía), y aunque pasó más tiempo cerca del segundo, todas las interacciones ocurrieron antes de que empezase ningún síntoma", dijo Conley.



"Dado -añadió- que el presidente sigue sin síntomas, no está indicado hacerle la prueba del COVID-19".



El médico detalló que bajo los parámetros de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., las interacciones de Trump con Foster y Wajngarten "se categorizarían como de BAJO riesgo", por lo que el mandatario tampoco requiere de una cuarentena voluntaria.



Durante una rueda de prensa este viernes en la Casa Blanca, el líder estadounidense dijo que "muy probablemente" se hará la prueba del coronavirus "bastante pronto" pese a que no tiene síntomas de la enfermedad.



"No sé si estuve expuesto (al coronavirus durante el encuentro con Wajngarten), pero no tengo ninguno de los síntomas", afirmó Trump.



"Creo que lo haré igualmente (aunque no tenga síntomas). Bastante pronto. Estamos mirando el calendario" añadió.



Trump, sin embargo, no quiso responder a una pregunta sobre por qué no se somete a un régimen de aislamiento preventivo, como recomiendan las autoridades sanitarias en casos como el suyo para personas que han estado en contacto con positivos.