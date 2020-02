Melania Trump recibe el premio "2020 Woman of Distinction"

La primera dama de EE.UU., Melania Trump, recibió este miércoles el premio "2020 Women of Distinction" de la Universidad Atlántica de Palm Beach por su campaña "Be Best" (Sé Mejor) en contra el ciberacoso y el uso de drogas entre los menores.



"Cuando enseñamos a nuestros menores a apreciar y a preocuparse por cada uno, están mucho más preparados para llevar a cabo el legado americano de compasión, servicio y patriotismo", señaló Melania durante la ceremonia en la que recibió el reconocimiento.



La primera dama, que convirtió el programa creado en 2018 en una iniciativa internacional, viajó a países como Reino Unido, Ghana, Malaui, Kenia y Egipto para promover entre los jóvenes "las herramientas y habilidades que se necesitan para estar sanos física, emocional y socialmente".



"Estoy convencida, ahora más que nunca, que la enseñanza es una faceta crucial para conseguir un futuro más seguro para nuestros niños", dijo Melania Trump, quien indicó que "por primera vez en 29 años las muertes por sobredosis de opiáceos se han reducido un 4 %".



La Universidad Atlántica de Palm Beach se encuentra a unos cinco kilómetros al norte en Mar-a-Lago, un club privado propiedad del presidente Donald Trump.



"Esta tarde estoy orgullosa de recibir este reconocimiento como miembro de la comunidad de Palm Beach a la que reconozco y respeto", afirmó la primera dama al inicio de su discurso frente a varios centenares de personas, entre los que había alumnos y personalidades de la universidad.



El evento incluyó un almuerzo, cuyos ingresos se destinarán a un fondo de becas para estudiantes en la universidad, que se llevó a cabo en el lujoso complejo hotelero The Breakers de Palm Beach.



Desde el lanzamiento de "Be Best", la primera dama ha recibido críticas por su objetivo de dedicarse a combatir el acoso en las redes sociales, puesto que su marido no muestra ningún reparo a la hora de emitir cruentas burlas o arremeter contra sus enemigos en Twitter.



Como ocurrió con el enfrentamiento entre su marido y la activista adolescente Greta Thunberg en la red social Twitter, donde el presidente estadounidense pidió que la menor "trabajara en sus problemas de ira", después de ser reconocida como "la persona del año" por la revista Time el pasado mes de diciembre.