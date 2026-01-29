Melania Trump revela detalles de su vida antes de la investidura en documental

Washington, 29 ene (EFE).- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, explicó este jueves, durante la presentación de su documental, que el público podrá asomarse a 20 días de su vida, los previos a la ceremonia de la segunda investidura de su marido, el presidente Donald Trump, y conocer muchos detalles.

"Van a descubrir 20 días de mi vida, de todo lo que tengo que encargarme. Creo que les gustará", declaró la primera dama a EFE durante la alfombra roja —que en esta ocasión fue de color negro— de la premiere del documental en Washington, a la que asistió acompañada por el presidente.

"Habrá muchos detalles: mis horarios fueron muy intensos, me siguieron desde la mañana hasta la noche. Verán mis negocios, cómo los gestiono, y también mi filantropía", añadió la primera dama sobre el documental, titulado 'Melania'.

El filme también muestra cómo se estableció en el Ala Este, el área de la Casa Blanca dedicada a las primeras damas, así como aspectos relacionados con la seguridad y los preparativos de la investidura, celebrada el 20 de enero de 2025.

"Verán muchos detalles. Espero que la amen", concluyó sobre la película.

La premiere se celebró en el Centro Kennedy de Washington, teatro que fue rebautizado por el Gobierno con el apellido Trump, y contó con la presencia de varios miembros del Ejecutivo y de la rapera Nicki Minaj.

El acto tuvo lugar un día antes del estreno del documental, previsto para este viernes en 3.300 salas de todo el mundo, tras una millonaria campaña publicitaria de Amazon MGM Studios que incluyó la participación de la primera dama en el toque de campana de apertura de la Bolsa de Nueva York para promocionar el filme.

La cinta, producida por la propia Melania Trump, resulta inédita, dado que la exmodelo eslovena, de 55 años, ha mantenido un perfil bajo y ha sido especialmente celosa de su vida privada durante los dos mandatos de Trump, con quien se casó en 2005 y con quien tuvo un hijo, Barron Trump.