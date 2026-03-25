logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Museo Palacio de Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano en CDMX

Fotogalería

Museo Palacio de Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Melania Trump y robot humanoide en la Casa Blanca

El robot humanoide de Figure AI fue presentado como parte de la iniciativa para empoderar a niños con tecnología.

Por AP

Marzo 25, 2026 06:33 p.m.
A
Melania Trump y robot humanoide en la Casa Blanca

WASHINGTON (AP) — Melania Trump suele acaparar la atención en cualquier sala a la que entra, pero el miércoles, todas las miradas —y las cámaras— se centraron en su compañero humanoide.

Melania Trump y el robot humanoide en la Casa Blanca

El robot acompañó a la primera dama al Salón Este de la Casa Blanca para el último día de una cumbre convocada por ella con homólogas de todo el mundo a través de su iniciativa global Fostering the Future Together ("Promover juntos el futuro"). El grupo analiza maneras de empoderar a los niños mediante la educación, la innovación y la tecnología, incluida la inteligencia artificial.

Melania Trump y el humanoide caminaron lentamente, uno al lado del otro, por la alfombra roja desde el extremo opuesto del pasillo. La primera dama se detuvo justo antes de entrar al Salón Este, mientras el robot rodeaba la mesa con los panelistas y se colocaba en el centro de la sala.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Presentación y discurso del robot humanoide

Le tomó un momento escanear al público antes de hablar.

"Gracias, primera dama Melania Trump, por invitarme a la Casa Blanca. Es un honor estar en la reunión inaugural de la coalición global de Fostering the Future Together", manifestó.

"Soy Figure 03, un humanoide construido para los Estados Unidos de América", continuó. "Agradezco formar parte de este movimiento histórico para empoderar a los niños con tecnología y educación".

"Bienvenidos", dijo antes de ofrecer saludos similares en otros 10 idiomas. Luego, el robot dio las gracias a todos y volvió sobre sus pasos de regreso por la alfombra roja.

La primera dama agradeció al robot por acompañarla y añadió: "Es justo decir que eres mi primer invitado humanoide fabricado en Estados Unidos en la Casa Blanca".

La empresa emergente de robótica Figure AI, con sede en Sunnyvale, California, presentó Figure 03 en octubre de 2025 como su robot humanoide de tercera generación para que las personas lo usen en casa y ayude con tareas domésticas como lavar la ropa, limpiar y lavar los platos, según su sitio web y materiales de la compañía.

El director ejecutivo, Brett Adcock, escribió en redes sociales que estaba "orgulloso de ver a F.03 hacer historia como el primer robot humanoide en la Casa Blanca".

La empresa emergente compite con otras, entre ellas, Boston Dynamics y Tesla, de Elon Musk, así como con varias compañías chinas, en la construcción de robots de apariencia humana que hagan algunas de las cosas que hacen las personas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Melania Trump y robot humanoide en la Casa Blanca
Melania Trump y robot humanoide en la Casa Blanca

Melania Trump y robot humanoide en la Casa Blanca

SLP

AP

El robot humanoide de Figure AI fue presentado como parte de la iniciativa para empoderar a niños con tecnología.

Lukashenko llega a Pyongyang para reunión con Kim Jong Un
Lukashenko llega a Pyongyang para reunión con Kim Jong Un

Lukashenko llega a Pyongyang para reunión con Kim Jong Un

SLP

AP

La visita incluye la firma de un tratado de amistad y cooperación entre ambos países.

Joven española con encefalomielitis severa accede a eutanasia en Cataluña
Joven española con encefalomielitis severa accede a eutanasia en Cataluña

Joven española con encefalomielitis severa accede a eutanasia en Cataluña

SLP

El Universal

Noelia Castillo, con discapacidad del 97%, será la beneficiaria de la eutanasia en España por enfermedad incurable.

Guerra en Medio Oriente afecta precios y producción agrícola en México: CNA
Guerra en Medio Oriente afecta precios y producción agrícola en México: CNA

Guerra en Medio Oriente afecta precios y producción agrícola en México: CNA

SLP

El Universal

Productores reducen uso de fertilizantes por altos precios, lo que impacta la cosecha y el mercado alimentario.