Metro de NY pone fin a la era de la MetroCard

Nueva York.- Cuando la MetroCard reemplazó al token del metro de la ciudad de Nueva York en 1994, la tarjeta de plástico deslizable infundió la tan necesaria modernidad en uno de los sistemas de transporte más antiguos y grandes del mundo.

Más de tres décadas después, la tarjeta de tarifa dorada y su notoriamente caprichosa banda magnética están siguiendo al token hacia el retiro.

El último día para comprar o recargar una MetroCard es el 31 de diciembre de 2025, ya que el sistema de transporte cambiará completamente a OMNY, un sistema de pago sin contacto que permite a los pasajeros usar su tarjeta de crédito, teléfono u otro dispositivo, de manera similar a como lo hacen para otras compras cotidianas.

Más del 90% de los viajes en metro y autobús ahora se pagan utilizando el sistema de un toque, introducido en 2019.

La humilde MetroCard puede haber superado su vida útil, pero en su momento fue revolucionaria, dice Jodi Shapiro, curadora del Museo del Transporte de Nueva York en Brooklyn, que abrió una exhibición a principios de este mes reflexionando sobre el legado de la MetroCard.

Antes de las MetroCards, los pasajeros de autobuses y metro dependían de tokens, las monedas de color bronce introducidas en 1953 que se compraban en las taquillas de las estaciones. Cuando el metro se inauguró en 1904, los boletos costaban alrededor de 1,82 en dólares actuales.