logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

Fotogalería

Actualización: 13 muertos por descarrilamiento del Tren Transístmico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Metro de NY pone fin a la era de la MetroCard

Por AP

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Metro de NY pone fin a la era de la MetroCard

Nueva York.- Cuando la MetroCard reemplazó al token del metro de la ciudad de Nueva York en 1994, la tarjeta de plástico deslizable infundió la tan necesaria modernidad en uno de los sistemas de transporte más antiguos y grandes del mundo.

Más de tres décadas después, la tarjeta de tarifa dorada y su notoriamente caprichosa banda magnética están siguiendo al token hacia el retiro.

El último día para comprar o recargar una MetroCard es el 31 de diciembre de 2025, ya que el sistema de transporte cambiará completamente a OMNY, un sistema de pago sin contacto que permite a los pasajeros usar su tarjeta de crédito, teléfono u otro dispositivo, de manera similar a como lo hacen para otras compras cotidianas.

Más del 90% de los viajes en metro y autobús ahora se pagan utilizando el sistema de un toque, introducido en 2019.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La humilde MetroCard puede haber superado su vida útil, pero en su momento fue revolucionaria, dice Jodi Shapiro, curadora del Museo del Transporte de Nueva York en Brooklyn, que abrió una exhibición a principios de este mes reflexionando sobre el legado de la MetroCard.

Antes de las MetroCards, los pasajeros de autobuses y metro dependían de tokens, las monedas de color bronce introducidas en 1953 que se compraban en las taquillas de las estaciones. Cuando el metro se inauguró en 1904, los boletos costaban alrededor de 1,82 en dólares actuales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ciclón intenso desencadena tormenta invernal en Estados Unidos
Ciclón intenso desencadena tormenta invernal en Estados Unidos

Ciclón intenso desencadena tormenta invernal en Estados Unidos

SLP

AP

Tormenta invernal en EEUU: nieve, hielo, lluvia y tormentas eléctricas afectarán gran parte del país.

Touadéra, aliado de Rusia, en busca de tercer mandato en elecciones clave
Touadéra, aliado de Rusia, en busca de tercer mandato en elecciones clave

Touadéra, aliado de Rusia, en busca de tercer mandato en elecciones clave

SLP

AP

Faustin Archange Touadéra se perfila como favorito en los comicios tras estabilizar el país con mercenarios rusos.

Candidatos presidenciales y situación política en elecciones de Guinea
Candidatos presidenciales y situación política en elecciones de Guinea

Candidatos presidenciales y situación política en elecciones de Guinea

SLP

AP

Conoce a los candidatos presidenciales y la compleja situación política en las elecciones de Guinea

Arresto domiciliario a 10, por golpistas
Arresto domiciliario a 10, por golpistas

Arresto domiciliario a 10, por golpistas

SLP

AP