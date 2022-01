Mexicanos en Tonga, atrapados e incomunicados

La erupción de un volcán submarino en Tonga y el tsunami que generó, dejaron atrapados a más de 100 mil habitantes de estas islas del Pacífico sur. Entre ellos, dos mexicanos: Leslie Elisa Nava Flores y David Olaf Santilla, cuyas familias quieren asegurarse de que están a salvo y que pronto puedan salir de allí.

La erupción volcánica, el sábado pasado, provocó una ola de 1.2 metros en la capital de las islas Tonga, Nuku´alofa. Los residentes se refugiaron en zonas elevadas, pero en la costa hubo grandes daños: "El tsunami ha tenido un impacto significativo en la banda costera de la parte norte de Nuku´alofa", alertó la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.

Apenas este lunes Australia y Nueva Zelanda lograron enviar aviones militares para evaluar daños, luego de que las cenizas complicaran los sobrevuelos. La electricidad se restableció, pero no la comunicación, y se teme que pasarán días antes de que todo mejore. Por ahora no se reportan muertos, pero sí desaparecidos. El elevado oleaje impactó también en Japón, en ciudades de Estados Unidos, en Chile e incluso en Perú, donde dos mujeres perdieron la vida ahogadas.

Para empeorar la situación, cuando en Tonga ya era lunes el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico detectó olas grandes que "podrían ser de otra explosión del volcán" Hunga Tonga-Hunga Ha´apai.

La noticia de la erupción ha causado momentos de angustia a las familias de Leslie Elisa y David: "Mi mamá pudo hablar con Elisa anoche [sábado]. La embajada británica en Tonga les prestó un teléfono satelital para que pudieran entrar en contacto con nosotros. La llamada fue muy breve, sólo alcanzó a decirle que están bien y en un lugar seguro, y nos pidió apoyo para que puedan salir de la isla", contó a EL UNIVERSAL Amelia Nava, hermana de Leslie.

Aunque sólo hablaron brevemente, la madre de Elisa notó preocupación en el tono de voz de su hija.

La joven, de 34 años, contó que ella y David, de 31, lograron resguardarse en un hotel cerca del aeropuerto, una zona más o menos segura donde no hay inundaciones y que no está cerca de la "zona cero". Pero desde entonces no se han podido comunicar con ella. No recibe mensajes de Whatsapp, ni llamadas. "No sabemos nada", explicó Amelia.

David también logró hablar con sus familiares el sábado: "El volcán acaba de hacer erupción muy fuerte y están lloviendo piedritas, estamos replegados en un hotel frente al aeropuerto, esperando instrucciones de las autoridades. Todo es muy incierto hasta ahora", dijo en un mensaje de Whatsapp. "Pero estamos bien", añadió. Después de eso, el silencio ha sido absoluto.

Leslie Elisa y David, egresados de la FES Iztacala de la UNAM, buzos profesionales, viajaron a Tonga hace un par de años para resguardar un arrecife de coral y otras especies marinas, detalló a este diario Amelia: "Mi hermana y su amigo están allá, ellos viven en Tonga desde hace un par de años. Son buzos, les ofrecieron un trabajo para mantener un arrecife de coral".

Los mexicanos abrieron una cuenta en Facebook, Mexicanos en Tonga, donde platican de sus aventuras. Según Amelia, "hace un año que querían regresar a México, pero debido al Covid-19 cerraron la frontera. No podían entrar ni salir porque resguardaron la isla. Cerraron el aeropuerto, no hay muchos vuelos, pues allá trataron de reducir la movilidad al máximo".

Amelia, quien señaló que no conoce más mexicanos que vivan en Tonga, acotó que su familia logró comunicarse con Alejandro Ramos Cardoso, jefe de Cancillería de la embajada de México en Nueva Zelanda; "En la embajada estuvieron en contacto con ellos el viernes por la tarde, les dijeron que estaban bien, pero desde entonces no ha habido manera de comunicarse con ellos".

La familia clama ayuda: "Nos interesa llegar a la SRE, al canciller Marcelo Ebrard, y a la embajada de México en Nueva Zelanda para que nos ayuden", concluyó Amelia.