México será observador en Junta por la Paz en Medio Oriente

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México participará como observador en la convocatoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para crear la Junta por la Paz en el Medio Oriente.

En su conferencia de prensa de este martes, la Mandataria federal dijo que la comunicación enviada al gobierno de Estados Unidos celebra que se busquen nuevos espacios para buscar la paz, pero México reconoce formalmente a Palestina como un Estado, pues es importante que se garantice la participación de Palestina e Israel en este proceso.

"Ya enviamos el comunicado. En el comunicado se dice que reconocemos la búsqueda de la paz en cualquier espacio que se abra, pero en este caso, cuando se trata particularmente de la paz en el Medio Oriente, dado que nosotros reconocemos a Palestina como estado", dijo en Palacio Nacional.

Agregó que, como no se está planteando así, se optó por que se participara en carácter de observación, por lo que se enviará al embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Héctor Vasconcelos.

