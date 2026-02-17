Omán albergará cita de Irán y EU

Teherán, Irán.- Irán y Estados Unidos celebrarán este martes en Ginebra una segunda ronda de negociaciones nucleares, con Teherán abierto a diluir su uranio altamente enriquecido a cambio de un alivio económico y en medio de renovadas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, liderará la delegación iraní frente al equipo estadounidense, formado por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump.

La cita se producirá en la embajada de Omán, con el jefe de la diplomacia omaní Badr bin Hamad al Busaidi como intermediario de la misma.

Se trata del segundo encuentro entre Teherán y Washington tras la reanudación el 6 de febrero de las negociaciones nucleares en Mascate (Omán), en el que fue su primer encuentro desde la guerra de los 12 días de junio.

Desde entonces, Irán ha insistido en que no aceptará el enriquecimiento cero ni la limitación de su potente programa de misiles balísticos que -según medios estadounidenses- le exige Washington, porque le privaría de su capacidad defensiva.

"He venido a Ginebra con iniciativas reales para alcanzar un acuerdo justo y equilibrado. Lo que absolutamente no está en la agenda: rendirse ante las amenazas", dijo este lunes en X Araqchí, sin detallar cuáles son sus iniciativas.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió desde Budapest que "no es fácil" alcanzar un acuerdo con Irán porque, según dijo, el país está gobernado por "clérigos chiítas radicales" que toman decisiones en función de la teología, y no por cálculos geopolíticos.