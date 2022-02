Mientras, Ucrania pide calma

Kiev, Ucrania.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este sábado a los ucranianos que no se dejen llevar por el pánico ante el drástico incremento de las informaciones sobre la inminencia de un ataque ruso y el aumento del número de países que recomiendan a sus ciudadanos salir de Ucrania cuanto antes.

"Como presidente tengo que decir la verdad a la población. Y la verdad es que tenemos diferentes informaciones. Y ahora el mejor aliado de los enemigos es el pánico en nuestro país. Y toda esta información solo ayuda al pánico y no nos ayuda a nosotros", dijo durante una comparecencia en la región de Jersón, limítrofe con la península de Crimea, anexionada por Rusia.

El mandatario, quien supervisó ejercicios militares en la zona, dijo que no puede decir si Rusia atacará Ucrania en los próximos días.

"No puedo decir si estoy de acuerdo o en desacuerdo (con el análisis estadounidense sobre la inminencia del ataque). Reunimos información y la analizamos. No es tan simple y por eso no puedo dar una respuesta simple", indicó.

Admitió que Rusia podría atacar "cualquier día", como lo hizo en 2014, pero insistió en la necesidad de analizar toda la información disponible.

"Tenemos que confiar en nuestra propia fortaleza. Entendemos que estas cosas pueden ocurrir sin aviso, de manera que lo más importante es que estemos preparados para todo", admitió. Más de 20 países llamaron a sus ciudadanos durante las últimas 24 horas a salir de Ucrania después de que Washington alertara de la posibilidad de un ataque ruso "en cualquier momento".

Entre los Estados que recomendaron a sus nacionales abandonar Ucrania y evitar temporalmente los viajes a ese país se encuentran Alemania, Bélgica, Grecia, Italia, España, Israel y otros.