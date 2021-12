Migrantes aprovechan que distracción de Policía Fronteriza

NOGALES, Son., diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- Cuando agentes de la Patrulla Fronteriza participaban en una persecución que terminó en el volcamiento de un vehículo, en las inmediaciones de la garita Mariposa, un grupo de migrantes aprovechó e ingresó corriendo a los Estados Unidos.

El incidente provocó cierre del cruce internacional hacia Nogales, Sonora, sin embargo el ingreso a Estados Unidos continuó de manera normal.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (US Custom and Border Protection) informó a los oficiales del cierre temporal por tres horas. Hasta el momento, no hay información oficial del incidente ocurrido la tarde de este miércoles 29 de diciembre.

Esteban Ibarrola Martínez, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Nogales, emitió una circular donde informó a los agremiados el cierre por 3 horas de la Garita Mariposa de Norte a Sur.

"Nos informan de parte de CBP, que debido a riesgo de seguridad nacional, la entrada a México por la garita Mariposa de (Norte - Sur), permanecerá cerrada por 3 horas", avisó. Pidió hacer extensiva la circular, a sus áreas de despacho y clientes.