Migrantes colombianos denuncian tratos inhumanos en su proceso de deportación

BOGOTÁ (AP) — Migrantes colombianos que regresaron el jueves a Bogotá en un vuelo fletado tras ser deportados por Estados Unidos se quejaron de malos tratos en territorio estadounidense al frustrarse su intento de ingresar de forma ilegal a ese país.

Al menos 137 migrantes, incluyendo a menores de edad, fueron retornados en un avión desde la frontera de Estados Unidos con México, a pocas horas de que finalice una restricción al asilo establecida en 2020 con motivo de la pandemia —conocida como Título 42— con la que las autoridades estadounidenses realizaron masivas deportaciones. Estados Unidos también envió en la jornada vuelos con migrantes deportados a Guatemala.

Algunos migrantes colombianos aseguraron a The Associated Press que estuvieron detenidos hasta por dos semanas antes de ser deportados.

El migrante Ermis Camargo contó que el trato fue inhumano. "Lo tratan a uno como si fuera un perro, esposado de pies a manos, eso es humillante, como si fuera un delincuente. Siento que mi dignidad está en el piso", se quejó.

Manuel Garzón, otro colombiano que llegó expulsado en ese vuelo, dijo que pasó la peor experiencia de su vida. Aseguró que permaneció siete días en un campamento de refugiados, antes de su deportación y que durante todo ese tiempo los agentes lo mantuvieron alejado de su esposa y de su hija.

"Nos insultaban (los agentes), nos decían que si llevábamos droga... Un agente allá nos tiraba unas mantas al piso y teníamos que estirar los dedos bajo la puerta para cogerlas. No me permitían bañarme. Yo llevo siete días sin bañarme, me tocó limpiarme con unos pañitos para asearme el cuerpo y en el vuelo venía esposado de pies y manos", aseguró Garzón, quien después con la voz entrecortada agregó: "la verdad por tratar de buscar una ayuda no creí que pudieran tratar a un ser humano de esa manera, llevarlo a ese nivel tan bajo".

El director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, pidió a sus pares en Estados Unidos que se apliquen los protocolos que se han venido coordinando para el manejo de la migración en cuanto al respeto de los "derechos de estas personas y su integridad".

"Lo que nosotros solicitamos es el respeto al derecho de las personas, que se informe claramente, previamente, por parte de las autoridades de los procedimientos a realizar", indicó García.

"Se considera que hay maltrato, por el desespero y la ansiedad que genera en estas personas el no saber a dónde van. Es importante que las personas sean informadas a dónde las llevan, ya sea para ser expulsadas o para ser aceptadas en Estados Unidos", agregó.

La semana pasada, Migración Colombia había anunciado en un comunicado la suspensión de los operativos para recibir a los migrantes en el aeropuerto deportados por Estados Unidos debido a las denuncias de maltratos que recibían en ese país. No obstante durante esta semana han arribado dos vuelos con unos 346 migrantes deportados.