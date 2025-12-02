logo pulso
Más de 120 líderes se reúnen en la última jornada anual de ADERIAC

Mundo

Miguel Uribe Londoño renuncia a postularse a la presidencia en Colombia

Partido liderado por Álvaro Uribe continúa selección de candidatos sin incluir a Uribe Londoño

Por AP

Diciembre 02, 2025 09:30 p.m.
A
Miguel Uribe Londoño renuncia a postularse a la presidencia en Colombia

BOGOTÁ (AP) — Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay que fue asesinado mientras hacía campaña electoral en Colombia, desistió el martes de postularse a la presidencia luego de que su antiguo partido lo apartó de la lista de precandidatos.

"Me veo obligado a renunciar irrevocablemente, pues ya no puedo seguir siendo parte de esta organización de la que, repito, soy miembro fundador", dijo Uribe Londoño a la prensa en referencia al partido derechista Centro Democrático. "Esta sí es mi personalísima renuncia".

El partido dirigido por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) informó el lunes en un comunicado que continuaría que continuaría con su proceso de selección con tres aspirantes para encontrar a un candidato para las elecciones de mayo de 2026, excluyendo a Uribe Londoño.

Según el partido, recibió información que indicaba que Uribe Londoño quería declinar a sus aspiraciones para sumarse a la campaña del abogado Abelardo de La Espriella, un derechista que no pertenece al Centro Democrático.

Uribe Londoño negó esa versión y aseguró que no había renunciado a sus aspiraciones presidenciales aunque, como parte de su campaña política, sí había conversado con otros candidatos de derecha como De la Espriella, "para explorar caminos de unión y así derrotar a este desastre y reconstruir la democracia".

En Colombia hay cerca de un centenar de precandidatos que aspiran reemplazar en las próximas elecciones a Gustavo Petro, el primer presidente de tendencia izquierdista en gobernar el país.

Los partidos están depurando a sus aspirantes y definiendo posibles alianzas. Centro Democrático detalló el lunes en un comunicado que escogería a dos candidatos mediante una encuesta digital entre los militantes del partido.

Uribe Londoño reclamó que al parecer se convirtió en un "factor incómodo" para el partido, precisamente en momentos en que "estaba ganando esa competencia interna de manera amplia y contundente".

Uribe Londoño lanzó su aspiración presidencial tras la muerte de su hijo, quien fue asesinado a tiros en un mitin político en junio como parte de su precandidatura presidencial.

"El sacrificio de mi hijo en esta campaña del Centro Democrático le costó su vida; hoy, a mí, por honrar ese sacrificio, me intentan clavar el puñal del asesinato político", reclamó Uribe Londoño.

Miguel Uribe Londoño renuncia a postularse a la presidencia en Colombia
Miguel Uribe Londoño renuncia a postularse a la presidencia en Colombia

Miguel Uribe Londoño renuncia a postularse a la presidencia en Colombia

SLP

AP

Partido liderado por Álvaro Uribe continúa selección de candidatos sin incluir a Uribe Londoño

