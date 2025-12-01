logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Boletos duplicados y decepción en Taquería La Dua

Fotogalería

Boletos duplicados y decepción en "Taquería La Dua"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Miguel Uribe Londoño en vilo tras ser apartado por el Centro Democrático

El partido político Centro Democrático genera controversia al apartar a Miguel Uribe Londoño de la lista de precandidatos presidenciales.

Por AP

Diciembre 01, 2025 06:42 p.m.
A
Miguel Uribe Londoño en vilo tras ser apartado por el Centro Democrático

BOGOTÁ (AP) — La aspiración presidencial de Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay que fue asesinado en la campaña electoral en curso en Colombia, quedó el lunes en vilo luego de que el partido político al que pertenece anunciara que lo apartó de la lista de precandidatos y luego él exigiera una rectificación.

El partido conservador Centro Democrático, dirigido por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), emitió un comunicado en el que enlistó comunicaciones supuestamente cruzadas con Uribe Londoño, quien asumió como precandidato presidencial en agosto, tras la muerte de su hijo.

El partido indicó que el expresidente fue informado por el abogado y también aspirante presidencial Abelardo de la Espriella que Uribe Londoño renunciaba a su aspiración y se adhería a su campaña.

De la Espriella no pertenece al Centro Democrático, pero es de una línea política afín y está entre la lista de candidatos de la derecha para las elecciones de mayo de 2026. Tras la polémica, no se ha pronunciado sobre su supuesta intervención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El partido aseguró que intentó comunicarse con Uribe Londoño durante el fin de semana, pero que este solo le anticipó que "estaba por tomar una decisión muy seria con su familia" y declinó una reunión.

Dijo además que agradecía "la franqueza del Dr. De la Espriella y continuará el proceso con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín".

Sin embargo, poco después del comunicado, Uribe Londoño negó en un video en X que haya salido de la contienda: "Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte por versiones de prensa o de llamadas telefónicas... pido al Centro Democrático que rectifique esta afirmación".

En Colombia hay cerca de un centenar de precandidatos presidenciales que aspiran a reemplazar en el poder a Gustavo Petro, el primer presidente de tendencia izquierdista en gobernar el país, en las elecciones de 2026.

Los partidos están depurando sus aspirantes y definiendo posibles alianzas. En un comunicado del lunes, el Centro Democrático detalló que escogería a dos candidatos mediante una encuesta digital a los militantes del partido.

La actual campaña electoral tuvo su episodio más violento con el ataque a tiros a Uribe Turbay, de 39 años, en junio en el occidente de Bogotá. Por la gravedad de sus heridas estuvo bajo pronóstico neurológico reservado durante casi dos meses.

Su muerte conmocionó al país, que hace tres décadas no reportaba el asesinato de un aspirante presidencial, recordando la época de los magnicidios y el asedio de los cárteles de la droga en las décadas de 1980 y 1990.

Las autoridades han capturado al confeso tirador, un menor de edad, sus presuntos cómplices que ayudaron en la logística y la planeación, y el enlace entre ellos y los autores intelectuales. Una de las principales hipótesis apunta a la responsabilidad de la Segunda Marquetalia, una disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La fiscalía informó el lunes que fue formalmente acusado William Fernando González, uno de los presuntos articuladores del crimen, quien no ha aceptado los cargos por homicidio, concierto para delinquir, porte de armas y ocultamiento de pruebas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Miguel Uribe Londoño en vilo tras ser apartado por el Centro Democrático
Miguel Uribe Londoño en vilo tras ser apartado por el Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño en vilo tras ser apartado por el Centro Democrático

SLP

AP

El partido político Centro Democrático genera controversia al apartar a Miguel Uribe Londoño de la lista de precandidatos presidenciales.

Actor de Harry Potter, la serie recibe carta de Daniel Radcliffe
Actor de Harry Potter, la serie recibe carta de Daniel Radcliffe

Actor de "Harry Potter", la serie recibe carta de Daniel Radcliffe

SLP

El Universal

En una entrevista con la BBC, Dominic McLaughlin habla sobre la carta que recibió de Daniel Radcliffe y su experiencia en la serie.

Cierre del espacio aéreo en Venezuela preocupa a la IATA
Cierre del espacio aéreo en Venezuela preocupa a la IATA

Cierre del espacio aéreo en Venezuela preocupa a la IATA

SLP

El Universal

La IATA se pronuncia ante el cierre del espacio aéreo en Venezuela y llama a evaluar riesgos de vuelo.

Hijo de El Chapo admite secuestro de El Mayo para dárselo a EU
Hijo de El Chapo admite secuestro de El Mayo para dárselo a EU

Hijo de "El Chapo" admite secuestro de "El Mayo" para dárselo a EU

SLP

SinEmbargo.mx

Guzmán López se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico y crimen organizado en una Corte de Illinois