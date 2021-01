Mike Pence descarta invocar Enmienda 25 para destituir a Donald Trump

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, descartó invocar la Enmienda 25 para destituir al mandatario Donald Trump.

En una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Pence indicó que si bien "los estadounidenses quedaron impactados y entristecidos" por el asalto al Capitolio, el pasado 6 de enero, "no creo que, a ocho días de que termine el mandato del presidente, ese curso de acción [invocar la Enmienda 25] sea en el mejor interés de nuestra nación o que sea consistente con nuestra Constitución".

Los demócratas reclaman que Pence o el gabinete invoquen la Enmienda 25, lo que permitiría declarar a Trump como incapaz de seguir ejerciendo el cargo, tras acusarlo de instigar la irrupción al Capitolio durante la sesión en que se contaron los votos del Colegio Electoral y se confirmó el triunfo del demócrata Joe Biden en las presidenciales del 3 de noviembre.

Pence recalcó que durante esa sesión del 6 de enero, él no cedió "a la presión de ejercer un poder más allá de mi autoridad constitucional para determinar el resultado de la elección, y ahora no cederé a los esfuerzos en la Cámara de Representantes para jugar juegos políticos en un momento tan grave en la vida de nuestra nación".

La Enmienda 25, recordó, "fue diseñada para resolver el tema de una eventual discapacidad o incapacidad presidencial". Sin embargo, añadió, eso es algo que debe determinar la ciencia y la enmienda "no es un medio de castigo o usurpación. Invocar así la Enmienda 25 sentaría un terrible precedente".

De invocarla, y ser avalada por el Congreso, Pence asumiría el mando interinamente mientras Biden jura el cargo, el 20 de enero.

Los demócratas están decididos a que el mandatario saliente rinda cuentas por su papel en las protestas y presentaron ya un artículo, acusando a Trump de "incitar la insurrección", que será votado este miércoles, con el fin de lograr que el Senado inicie un juicio político.

Dado que Trump ya habrá salido del poder, el objetivo es que sea declarado culpable para luego votar si se le inhabilita para ejercer cargos públicos, lo que le impediría contender de nuevo por la presidencia de Estados Unidos.

A ese respecto, Pence lanzó un llamado al Congreso para que evite "acciones que podrían dividir e inflamar las pasiones del momento"; pidió, en cambio, concentrar esfuerzos en la toma de posesión de Biden como presidente de Estados Unidos.

"Me comprometo a seguir haciendo mi parte para trabajar de buena fe con la administración entrante para garantizar una transición ordenada del poder", concluyó.