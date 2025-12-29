Milei enfrenta pago millonario de deuda sin definir financiamiento

Buenos Aires, 29 dic (EFE).- Argentina deberá afrontar el próximo 9 de enero el pago de intereses y capital de bonos soberanos por unos 4.200 millones de dólares, sin que hasta ahora el Gobierno de Javier Milei haya detallado cómo cubrirá ese compromiso.

Los pagos corresponden principalmente a los bonos Bonar 2030 (AL30) y Global 2030 (GD30), títulos denominados en dólares y mayormente en manos de acreedores privados.

Según estimaciones de consultores privados, el Tesoro cuenta con 1.870 millones de dólares en su cuenta del Banco Central de la República Argentina, además de 3,4 billones de pesos, con los que podría adquirir unos 2.340 millones de dólares para completar el monto del vencimiento.

Analistas del mercado consideran que el Tesoro recurrirá a financiamiento alternativo para evitar quedar sin liquidez. Entre las opciones figura la ejecución de un nuevo tramo del acuerdo ´swap´ de monedas por hasta 20.000 millones de dólares, o una nueva licitación de deuda en dólares en el mercado local, como la realizada el 10 de diciembre con el bono Bonar 2029 N.

También se evalúa una operación ´repo´ con bancos internacionales, que permitiría obtener entre 5.000 y 7.000 millones de dólares.

El economista Gustavo Ber señaló que el mercado sigue atento a la estrategia financiera del Gobierno, que podría incluir nuevas emisiones tras la reciente baja del riesgo país.

El Ejecutivo aseguró que cumplirá con el pago. "Argentina va a pagar", afirmó Milei, quien indicó que la obtención de los recursos quedará a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo.