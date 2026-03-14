Miles protestan en Roma contra reformas judiciales y guerra

ROMA (AP) — Miles de personas protestaron el sábado contra las guerras en Oriente Medio y contra las reformas judiciales propuestas por el gobierno conservador de Italia, vinculando las tensiones internacionales con una creciente batalla política interna previa a un referéndum nacional.

Protestas en Italia contra reformas judiciales y tensiones internacionales

El referéndum del 22 y 23 de marzo sobre cambios en el sistema judicial se ha convertido en una importante prueba política para el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, que enfrenta elecciones el próximo año. El debate sobre las reformas legales ha escalado hasta convertirse en una confrontación más amplia entre la primera ministra y sus oponentes políticos.

En el centro de Roma, manifestantes que ondeaban banderas rojas de sindicatos, así como banderas palestinas y cubanas, coreaban "Gobierno de Meloni, dimite" antes de que la concentración terminara de forma pacífica.

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"Estados Unidos e Israel están destruyendo cualquier forma de convivencia dictada por el derecho internacional", afirmó la manifestante Sandra Paganini.

"Nos están arrastrando hacia una guerra mundial en la que atacan a personas completamente inocentes que no han hecho nada malo, interviniendo y destruyendo naciones", agregó.

Debate político y postura oficial sobre reformas judiciales

Meloni sostuvo que las reformas son necesarias para abordar los retrasos crónicos en los tribunales de Italia y restablecer la confianza pública en el sistema legal. Pero los opositores argumentan que los cambios podrían debilitar la independencia judicial y hacer que los jueces queden sujetos a la influencia política.

El referéndum ha ido adquiriendo cada vez más el carácter de una prueba política para la primera ministra. Meloni se sumó directamente a la campaña esta semana.

"Si la justicia no funciona, si es lenta, si es ineficiente, si es injusta, entonces toda la máquina se atasca y todos pagan las consecuencias", declaró Meloni el jueves en un acto de campaña en Milán.

Las protestas contra la guerra se han intensificado desde el 28 de febrero, cuando iniciaron los ataques aéreos a gran escala de Estados Unidos e Israel contra Irán, dirigidos a instalaciones militares y a altos mandos, y que desencadenaron ataques de represalia que han sacudido los mercados globales.

También se realizaron manifestaciones en toda España el sábado, donde una coalición de grupos cívicos organizó concentraciones en decenas de ciudades para pedir el fin del conflicto en Oriente Medio. En Madrid, miles de personas corearon consignas contra la guerra y expresaron su solidaridad con los civiles afectados por el conflicto.

Se registraron otras protestas a principios de esta semana en Atenas y en otras ciudades de Grecia.