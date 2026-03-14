logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDO ENCUENTRO

Fotogalería

CÁLIDO ENCUENTRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Miles protestan en Roma contra reformas judiciales y guerra

El referéndum judicial del 22 y 23 de marzo se convierte en un desafío político para la primera ministra Meloni.

Por AP

Marzo 14, 2026 08:51 p.m.
A
Miles protestan en Roma contra reformas judiciales y guerra

ROMA (AP) — Miles de personas protestaron el sábado contra las guerras en Oriente Medio y contra las reformas judiciales propuestas por el gobierno conservador de Italia, vinculando las tensiones internacionales con una creciente batalla política interna previa a un referéndum nacional.

Protestas en Italia contra reformas judiciales y tensiones internacionales

El referéndum del 22 y 23 de marzo sobre cambios en el sistema judicial se ha convertido en una importante prueba política para el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, que enfrenta elecciones el próximo año. El debate sobre las reformas legales ha escalado hasta convertirse en una confrontación más amplia entre la primera ministra y sus oponentes políticos.

En el centro de Roma, manifestantes que ondeaban banderas rojas de sindicatos, así como banderas palestinas y cubanas, coreaban "Gobierno de Meloni, dimite" antes de que la concentración terminara de forma pacífica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Estados Unidos e Israel están destruyendo cualquier forma de convivencia dictada por el derecho internacional", afirmó la manifestante Sandra Paganini.

"Nos están arrastrando hacia una guerra mundial en la que atacan a personas completamente inocentes que no han hecho nada malo, interviniendo y destruyendo naciones", agregó.

Debate político y postura oficial sobre reformas judiciales

Meloni sostuvo que las reformas son necesarias para abordar los retrasos crónicos en los tribunales de Italia y restablecer la confianza pública en el sistema legal. Pero los opositores argumentan que los cambios podrían debilitar la independencia judicial y hacer que los jueces queden sujetos a la influencia política.

El referéndum ha ido adquiriendo cada vez más el carácter de una prueba política para la primera ministra. Meloni se sumó directamente a la campaña esta semana.

"Si la justicia no funciona, si es lenta, si es ineficiente, si es injusta, entonces toda la máquina se atasca y todos pagan las consecuencias", declaró Meloni el jueves en un acto de campaña en Milán.

Las protestas contra la guerra se han intensificado desde el 28 de febrero, cuando iniciaron los ataques aéreos a gran escala de Estados Unidos e Israel contra Irán, dirigidos a instalaciones militares y a altos mandos, y que desencadenaron ataques de represalia que han sacudido los mercados globales.

También se realizaron manifestaciones en toda España el sábado, donde una coalición de grupos cívicos organizó concentraciones en decenas de ciudades para pedir el fin del conflicto en Oriente Medio. En Madrid, miles de personas corearon consignas contra la guerra y expresaron su solidaridad con los civiles afectados por el conflicto.

Se registraron otras protestas a principios de esta semana en Atenas y en otras ciudades de Grecia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Miles protestan en Roma contra reformas judiciales y guerra
Miles protestan en Roma contra reformas judiciales y guerra

Miles protestan en Roma contra reformas judiciales y guerra

SLP

AP

El referéndum judicial del 22 y 23 de marzo se convierte en un desafío político para la primera ministra Meloni.

Ataque en sinagoga de Michigan: seguridad evitó tragedia mayor
Ataque en sinagoga de Michigan: seguridad evitó tragedia mayor

Ataque en sinagoga de Michigan: seguridad evitó tragedia mayor

SLP

AP

Guardias armados y capacitación previa fueron clave para evitar muertes en el ataque.

Vineyard Wind concluye parque eólico marino en Massachusetts
Vineyard Wind concluye parque eólico marino en Massachusetts

Vineyard Wind concluye parque eólico marino en Massachusetts

SLP

AP

El parque eólico Vineyard Wind cuenta con 62 turbinas y genera 800 MW para 400 mil hogares.

Ministro de Exteriores de Turquía analiza la guerra con Irán
Ministro de Exteriores de Turquía analiza la guerra con Irán

Ministro de Exteriores de Turquía analiza la guerra con Irán

SLP

AP

Ankara impulsa iniciativas para estabilizar Gaza y evitar que el conflicto se extienda.