Militares atacan hospital en Myanmar

Por AP

Diciembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Militares atacan hospital en Myanmar

Bangkok, Tailandia.- Un ataque aéreo por parte del ejército de Myanmar destruyó un hospital en una zona controlada por una fuerza armada rebelde, matando a 34 pacientes y personal médico, según un trabajador de rescate local e informes de medios independientes el jueves.

Aproximadamente 80 personas más resultaron heridas en el ataque al hospital general en el municipio de Mrauk-U, una zona controlada por el Ejército étnico Arakan en el estado de Rakhine.

La junta militar que gobierna el país no ha reportado ningún ataque en la zona.

Wai Hun Aung, un alto funcionario de los servicios de rescate en Rakhine, dijo a The Associated Press que una caza lanzó dos bombas a las 9:13 de la noche, una de las cuales impactó en la sala de recuperación del hospital y la otra cayó cerca del edificio principal del hospital.

Afirmó que llegó al hospital temprano el jueves para brindar asistencia y registró la muerte de 17 mujeres y 17 hombres. Comentó que la mayor parte del edificio del hospital fue destruida por las bombas, y los taxis y motocicletas también resultaron dañados.

