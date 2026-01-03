Militares de Kiev enfrentan heladas

Leópolis, Ucrania.- Las nevadas y las heladas de hasta 14 ºC bajo cero afectan a Ucrania, justo cuando continúan los cortes masivos de electricidad en todo el país debido a los sostenidos ataques rusos contra el sistema energético.

La llegada de la nieve tras un diciembre relativamente cálido alegró a los niños, que por fin pudieron sacar sus trineos a la calle para disfrutar de un auténtico clima invernal, pero la bajada de las temperaturas supone un reto para el maltrecho sistema energético y para miles de soldados que defienden en el frente al país de la invasión rusa.

La meteorología también afecta a miles de soldados en el frente, donde no hay recesos de las tropas invasoras.

La baja visibilidad en caso de nevada ayuda a ocultarse de los drones a ambos bandos, lo que mejora el reabastecimiento ucraniano y facilita que la infantería rusa eluda las posiciones ucranianas mientras continúan los ataques a lo largo del frente.

No obstante, el frío se convierte en un formidable adversario en sí mismo.

Los vídeos del frente muestran trincheras en algunas zonas cubiertas por gruesas capas de nieve, lo que evoca recuerdos de la I y la II Guerra Mundial.

La infantería depende de calentadores químicos que colocan en sus zapatos o guantes.

Los soldados también utilizan "velas de trinchera", hechas de cera y cartón colocadas en latas, pero lo hacen con cautela, pues su rastro térmico puede delatar su ubicación a los drones de los enemigos.

"El frío penetra no solo en el suelo, sino también en el silencio entre las explosiones, en el aliento de los soldados, en sus pensamientos", escribió Anna Zubko, de la 37.ª Brigada de Ucrania, en sus redes sociales.