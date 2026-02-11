Ministro Sánchez ordena reforzar seguridad del presidente Petro

BOGOTÁ (AP) — El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, anunció el miércoles que ordenó a la cúpula militar y policial fortalecer la seguridad del presidente Gustavo Petro, luego de que él mismo denunciara que temía por su vida.

Pedro Sánchez fortalece seguridad presidencial tras denuncias

"Nada puede ni debe ocurrirle al Presidente de la República de Colombia", indicó Sánchez en la red social X.

El ministro aseguró que se fortalecerán las capacidades de inteligencia y contrainteligencia, en articulación con organismos internacionales con los que existe cooperación policial para "anticipar, identificar y neutralizar cualquier amenaza que pueda existir en contra del presidente".

Detalles del intento de asesinato denunciado por Petro

La víspera, Petro denunció que escapó de un intento de asesinato cuando volaba junto a su familia en un helicóptero rumbo a Montería, en el noroeste del país, para atender una emergencia por inundaciones.

"Vengo de dos días, no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten", dijo Petro en un consejo de ministros televisado en Montería. "No aterricé donde tenía que aterrizar, porque temía que al helicóptero le iban a disparar, con mis hijos también... entonces cogimos mar abierto cuatro horas", agregó.

El mandatario no detalló quién estaría interesado en hacerle daño ni cómo fue advertido. Sin embargo, ha denunciado varias veces durante su mandato presuntos planes para atentar contra su vida y amenazas a su familia.

Tras advertir sobre su seguridad, Petro dijo que ordenó retirar a un general de la policía porque "alguien le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro", lo que habría tenido la finalidad de "destruir la reunión con (Donald) Trump".

Trump recibió en la Casa Blanca a Petro el 3 de febrero, en un intento por mejorar las relaciones bilaterales tensas. Trump acusó a Petro de enviar cocaína hacia Estados Unidos, sin mostrar pruebas, y amenazó con emprender acciones militares contra Colombia. Luego de la reunión, lo llamó un hombre "fantástico".