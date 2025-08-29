Minneapolis sacudida por ataques armados y tiroteos este verano

MINNEAPOLIS (AP) — Las malas noticias comenzaron en los primeros días del verano y parecían nunca terminar en este rincón de la región centro-norte de Estados Unidos.

Se produjo el mortal ataque a políticos estatales en los suburbios de Minneapolis. El tiroteo que ocurrió durante una reunión en un popular lugar de picnic de la ciudad, dejando un muerto y cinco heridos. El martes, un atacante disparó desde una acera detrás de una escuela secundaria católica, matando a una persona e hiriendo a seis.

Luego, el miércoles, la policía rodeó otra escuela católica a unos pocos kilómetros de distancia.

En lo que el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, calificó como una "tragedia verdaderamente impensable", un tirador disparó contra una iglesia donde unos 200 niños de la Escuela Católica de la Anunciación asistían a misa. Dos de ellos murieron y 18 personas resultaron heridas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Este ha sido un verano difícil para Minnesota", afirmó el jueves el fiscal federal interino, Joe Thompson.

La violencia en Minneapolis aumentó este verano

Aun cuando la mayoría de las categorías de delitos continúan a la baja en Minneapolis tras el aumento que siguió al asesinato de George Floyd en 2020, este verano se produjo un aumento en la violencia que repetidamente hizo que se vieran vehículos blindados circulando por las calles con policías en equipo de combate.

En el más reciente acto de violencia, el tirador, que según las autoridades estaba consumido por pensamientos de asesinar niños, disparó más de 100 rondas a través de las vidrieras de la iglesia.

Las autoridades dijeron que no había un motivo claro, aunque Robin Westman, de 23 años, quien se suicidó en la iglesia, dejó videos y escritos que mostraban su admiración por asesinos en masa y donde desahogaba su furia contra una lista de grupos humanos, desde las personas negras hasta los mexicanos, cristianos y judíos.

"En resumen, el tirador parecía odiarnos a todos", dijo Thompson.

En sus escritos, Westman hablaba de una profunda depresión y de sus planes, que contempló durante mucho tiempo, para llevar a cabo un tiroteo masivo.

"Se que esto está mal, pero parece que no puedo detenerme", escribió.

Policías estatales ayudarán a vigilar escuelas e iglesias

El jueves, buscando tranquilizar a los residentes de Minneapolis, el gobernador Tim Walz ordenó a los agentes estatales que trabajen con la policía local para vigilar escuelas e iglesias.

"Al unirnos, las fuerzas del orden locales y estatales envían un mensaje claro: La gente de Minneapolis no está sola", dijo en un comunicado el comisionado del Departamento de Seguridad Pública, Bob Jacobson. "La pérdida que Minneapolis experimenta en este momento se percibe en todo nuestro estado".

Esa pérdida es algo que Minneapolis ha sentido repetidamente este verano.

La gente quedó atónita cuando un hombre que se hacía pasar por policía cazó a varios legisladores estatales en los suburbios de Minneapolis en las primeras horas del 14 de junio. La policía dice que Vance Boelter mató a tiros a la ex presidenta de la Cámara, Melissa Hortman, de 55 años, una de las demócratas más prominentes del estado, junto con su esposo, Mark. Presuntamente, también disparó al senador estatal demócrata John Hoffman y a su esposa, Yvette, aunque ambos sobrevivieron.

Boelter, padre de cinco hijos de 57 años y pastor cristiano ocasional, fue arrestado después de la búsqueda más grande en la historia del estado. Confesó los asesinatos en una carta manuscrita, dicen las autoridades.

El motivo sigue siendo poco claro. Solo ha habido indicios en la lista que llevaba de sus objetivos, casi todos demócratas, y una carta divagante donde dice que recibió entrenamiento militar secreto y realizó misiones alrededor del mundo.

El aumento de la violencia no define la vida en Minneapolis, dicen sus residentes

Pero el aumento de la violencia no define la vida en una ciudad donde las familias suelen permanecer por generaciones, dicen sus habitantes.

"Siento que Minneapolis está profundamente incomprendida", dijo Tess Rada, cuya hija de 8 años asiste a la Anunciación, sobrevivió al tiroteo y era amiga de uno de los niños asesinados.

"Hay muchas más personas buenas que malas", dijo Rada, quien hace entrada de datos para una empresa de impresión y dirige producciones teatrales de secundaria.

La hija de sexto grado de Vincent Francoual también estaba en la iglesia. Escapó corriendo escaleras abajo y escondiéndose en una habitación con una mesa presionada contra la puerta.

Francoual nació en Francia, pero ha vivido en Minneapolis la mayor parte de su vida. Incluso antes del tiroteo, dijo, se había sentido cada vez más preocupado por lo que llamó la "fiebre de las armas" de Estados Unidos.

"Le dije a mi esposa hace un año que este es un país donde llevas a tus hijos a la escuela sin saber si los volverás a ver", dijo Francoual. "Ella pensó que era un poco dramático. ¿Y sabes qué? Sucedió".

Francoual dijo que ya se prepara para que la Anunciación y Minneapolis se incorporen a la conversación polarizadora sobre el crimen y la violencia armada en las grandes ciudades.

"Minneapolis es una gran ciudad", dijo, sin importar lo que digan los políticos en Washington. "Es una gran ciudad para vivir".

La escuela siempre ha sido una fuente sólida de comunidad para Francoual, ya que las familias se ayudan mutuamente con el cuidado de los niños y vacacionan juntas.

"Aunque estamos en una gran ciudad", dijo, "podría ser una escuela en un pequeño pueblo".