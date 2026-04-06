Misión Artemis II va por récord de distancia

Houston, Texas.- Los astronautas de Artemis II ya son los campeones de una nueva era de exploración lunar. Ahora es momento de establecer un nuevo récord de distancia.

Tras despegar la semana pasada en el primer viaje de la humanidad a la Luna desde 1972, los tres estadounidenses y un canadiense buscan superar el alcance máximo del Apolo 13 desde la Tierra. Eso los convertirán en los emisarios más lejanos de nuestro planeta cuando rodeen la Luna sin detenerse este lunes y luego emprendan el regreso a casa a toda prisa.

Su sobrevuelo lunar, de seis horas, promete un vistazo a partes de la cara oculta de la Luna que estaban demasiado oscuras o demasiado difíciles de ver para los 24 astronautas del programa Apolo que los precedieron. También les espera un eclipse solar total cuando el satélite bloquea el Sol, dejando ver fragmentos de la corona centelleante.

Los astronautas de Apolo 13 se quedaron sin alunizaje cuando uno de sus tanques de oxígeno se rompió en el camino en 1970. Con las tres vidas en peligro, el Control de Misión cambió a una trayectoria lunar de retorno libre para llevarlos a casa lo más rápido y eficientemente posible. Esta ruta se apoya en la gravedad de la Tierra y la Luna, y en un consumo mínimo de combustible.

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El comandante Jim Lovell, Fred Haise y Jack Swigert alcanzaron un máximo de 400.171 kilómetros (248.655 millas) de la Tierra antes de dar el giro salvador en el Apolo 13.

Los astronautas de Artemis II siguen el mismo recorrido en forma de ocho, ya que no están orbitando la Luna ni alunizando en ella. Pero su distancia respecto de la Tierra debería superar la de Apolo 13 en casi 5.400 kilómetros (3.400 millas).

Durante el sobrevuelo, los astronautas se dividirán en parejas y se girarán para capturar con cámaras las vistas lunares desde sus ventanas. En el punto de máxima aproximación, se acercarán a 6.400 kilómetros (4.000 millas) de la Luna. La tripulación podrá distinguir "fragmentos claros de la cara oculta que nunca han sido vistos" por seres humanos, indicó la geóloga de la NASA Kelsey Young, incluida una buena parte de la cuenca Oriental.

Una vez que Artemis II deje el vecindario lunar, tardará cuatro días en regresar a la Tierra.

La cápsula apuntará a un amerizaje en el Pacífico cerca de San Diego el 10 de abril, nueve días después de su despegue desde Florida.