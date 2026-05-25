Misión china ya está en la estación espacial Tiangong
Nave Shenzhou 23 con tres tripulantes, se acopló con éxito
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Jiuquan, China.- La nave espacial china Shenzhou-23, con tres astronautas a bordo, se acopló este lunes con éxito al módulo central Tianhe de la estación espacial Tiangong, informó la Agencia Espacial de Misiones Tripuladas (AEMT).
El acoplamiento se completó a las 2.45 hora local del domingo, aproximadamente tres horas y media después de su lanzamiento desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el desierto del Gobi (noroeste).
La Shenzhou-23 despegó el domingo a las 23.08 hora local, impulsada por un cohete Larga Marcha-2F Y23, iniciando una maniobra de encuentro y acoplamiento rápido.
Tras las maniobras de encuentro y acoplamiento, Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying ingresarán posteriormente en la estación espacial y se reunirán con los tres integrantes de la misión Shenzhou-21, en una operación que convertirá además a Lai en la primera astronauta procedente de la antigua colonia británica de Hong Kong en llegar a la Tiangong.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los seis astronautas convivirán y trabajarán juntos durante unos días antes de que Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang emprendan el regreso a la Tierra.
Durante seis meses en la Tiangong, la tripulación realizará un centenar de proyectos científicos y tecnológicos, además de actividades extravehiculares y operaciones con equipos externos.
La misión incluye asimismo el primer experimento anual del programa espacial tripulado chino, diseñado para estudiar los efectos de estancias prolongadas en el espacio y ampliar las capacidades del país para futuras misiones de larga duración.
China mantiene además el objetivo de realizar un alunizaje tripulado antes de 2030 y ha señalado que varias tecnologías vinculadas a futuras misiones lunares seguirán verificándose.
no te pierdas estas noticias
Tanque químico dañado en Garden Grove mantiene evacuación masiva
AP
GKN Aerospace monitorea tanque dañado mientras residentes enfrentan incertidumbre y presentan demanda colectiva.
Transeúnte en estado grave tras tiroteo cerca de control de acceso a la Casa Blanca
AP
El sospechoso Nasire Best tenía antecedentes por intentar ingresar a la Casa Blanca y fue declarado muerto.
FGR y SSPC aseguran más de 54 mil litros de alcohol bencílico en Manzanillo
EFE
Las sustancias aseguradas podrían emplearse en la fabricación de fentanilo y metanfetaminas, según análisis preliminares de la FGR.