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Misión china ya está en la estación espacial Tiangong

Nave Shenzhou 23 con tres tripulantes, se acopló con éxito

Por EFE

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
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Misión china ya está en la estación espacial Tiangong
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      Jiuquan, China.- La nave espacial china Shenzhou-23, con tres astronautas a bordo, se acopló este lunes con éxito al módulo central Tianhe de la estación espacial Tiangong, informó la Agencia Espacial de Misiones Tripuladas (AEMT).

      El acoplamiento se completó a las 2.45 hora local del domingo, aproximadamente tres horas y media después de su lanzamiento desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el desierto del Gobi (noroeste).

      La Shenzhou-23 despegó el domingo a las 23.08 hora local, impulsada por un cohete Larga Marcha-2F Y23, iniciando una maniobra de encuentro y acoplamiento rápido.

      Tras las maniobras de encuentro y acoplamiento, Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying ingresarán posteriormente en la estación espacial y se reunirán con los tres integrantes de la misión Shenzhou-21, en una operación que convertirá además a Lai en la primera astronauta procedente de la antigua colonia británica de Hong Kong en llegar a la Tiangong.

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      Los seis astronautas convivirán y trabajarán juntos durante unos días antes de que Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang emprendan el regreso a la Tierra.

      Durante seis meses en la Tiangong, la tripulación realizará un centenar de proyectos científicos y tecnológicos, además de actividades extravehiculares y operaciones con equipos externos.

      La misión incluye asimismo el primer experimento anual del programa espacial tripulado chino, diseñado para estudiar los efectos de estancias prolongadas en el espacio y ampliar las capacidades del país para futuras misiones de larga duración.

      China mantiene además el objetivo de realizar un alunizaje tripulado antes de 2030 y ha señalado que varias tecnologías vinculadas a futuras misiones lunares seguirán verificándose.

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