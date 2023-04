Mitad de neoyorquinos en edad de trabajar no cubren sus necesidades básicas

Nueva York, 25 abr (EFE).- La mitad de los neoyorquinos en edad de trabajar, cerca de 3 millones de personas, no ganan suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas, según un último estudio sobre el costo de la vida en la Gran Manzana publicado este martes.

El informe, preparado por la organización United Way of New York City, destaca que las condiciones de vida se han degradado en la ciudad como consecuencia del "profundo impacto de la pandemia de la covid-19", lo que se refleja en que el número de personas que no cubren sus necesidades ha crecido en un 38 % en los últimos dos años.

En total, el estudio apunta que casi 1.3 millones de hogares o 3 millones de personas sufren para llegar a final de mes en la ciudad de los rascacielos, cuya población está en torno a los 8.5 millones de personas.

"Este informe coincide con un momento crítico para las organizaciones que apoyan a la comunidad, porque nos ayuda a obtener una comprensión más completa de cómo muchos neoyorquinos se ven profundamente afectados por el aumento de la inseguridad económica y, más concretamente, dónde son más necesarios los servicios", dijo la presidenta de la asociación, Grace Bonilla.

El estudio, en el que colaboraron varias universidades y organismos, hace un análisis pormenorizado de los productos básicos de la canasta familiar y determina los ingresos necesarios para comprar dichos productos en relación con los salarios, a si las personas reciben fondos de ayuda o el barrio en el que viven.

Para la presidenta del Fondo para la Ciudad de Nueva York, Lisette Nieves, que participa en el estudio, "La ciudad de Nueva York no puede permitirse el lujo de mantener su statu quo, cuando el 50 % de los hogares con personas en edad laboral sufren para llegar a fin de mes".

El informe apunta que los índices más altos de familias con dificultades para llegar a fin de mes se registran en el distrito de El Bronx, en concreto su zona central, así como en partes del distrito de Brooklyn como Brownsville y Ocean Hill.

Los latinoamericanos son los que más sufren esta situación, con un 65 % en edad de trabajar padeciendo dificultades para cubrir sus necesidades básicas, seguidos de los indios nativos, de los originarios de África y de los neoyorquinos de origen asiático.

En el otro extremo, un 32 % de los neoyorquinos de origen europeo sufren estas dificultades.

La asociación recomienda como la primera medida para luchar contra la inseguridad económica en los cinco distritos la mejora de los sueldos para estos trabajadores, así como la mejora de su acceso a asistencia social y vivienda asequible.

Por tipo de familia, el 80 % de las madres solteras con niños no llegan a fin de mes, mientras que un 69 % de los padres solteros con hijos también sufren para satisfacer sus necesidades básicas.