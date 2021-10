Moderna no planea compartir la fórmula de su vacuna COVID-19

ROMA (AP) — Moderna no tiene planes de compartir la fórmula de su vacuna contra el COVID-19 porque los ejecutivos han llegado a la conclusión de que aumentar su propia producción es la mejor manera de incrementar el suministro mundial, dijo el lunes el presidente de la compañía.

En una entrevista con The Associated Press, Noubar Afeyan también reiteró la promesa que Moderna hizo hace un año de no acusar de infracción de patentes a nadie que produzca una vacuna contra el COVID durante la pandemia.

"No teníamos que hacerlo", dijo Afeyan. "Creemos que fue lo correcto y lo más responsable". Y añadió: "Queremos que sea una ayuda para el mundo".

La Organización Mundial de la Salud ha presionado a Moderna para que comparta la fórmula de su vacuna. Afeyan dijo que la empresa analizó si sería mejor compartir la tecnología de ARN mensajero y determinó que podría ampliar la producción y suministrar miles de millones de dosis adicionales en 2022.

"En los próximos de seis a nueve meses, la manera más fiable de fabricar vacunas de alta calidad y de manera eficiente va a ser si las fabricamos nosotros", dijo Afeyan. Al preguntarle por los llamados de la OMS y de otros organismos, afirmó que tales peticiones suponían "que no podríamos tener suficiente capacidad, pero de hecho sabemos que sí podemos".

Moderna "pasó de tener una producción nula a tener 1.000 millones de dosis en menos de un año", dijo Afeyan, refiriéndose al esfuerzo de la empresa con sede en Massachusetts, Estados Unidos, para desarrollar la vacuna y producirla en grandes cantidades. "Y creemos que podremos pasar de 1.000 a 3.000 millones" en 2022.

"Creemos que estamos haciendo todo lo que podemos para ayudar en esta pandemia", añadió Afeyan, y señaló el aumento de la producción de la empresa y su compromiso sobre la infracción de patentes.

Señaló que se han invertido 2.500 millones de dólares y 10 años en el desarrollo de la plataforma que produce la vacuna de Moderna contra el COVID.

"Otros se unieron al proyecto cuando apareció el COVID-19, y nos alegra ver que la capacidad se ha incrementado mucho más allá de lo que Moderna habría sido capaz de hacer" por sí misma, dijo Afeyan.