Mortal ataque a una mezquita en Pakistán

Islamabad.- Un atacante suicida detonó sus explosivos en una mezquita chií a las afueras de Islamabad durante las oraciones del viernes, matando a 31 personas e hiriendo al menos a 169 más, dijeron las autoridades, un atentado poco frecuente en la capital de Pakistán mientras su gobierno lucha por controlar un aumento de ataques en todo el país.

Imágenes en televisión y en las redes sociales muestran a policías y residentes transportando a los heridos a hospitales cercanos. Se informó que algunos de los heridos en el ataque a la extensa mezquita de Khadija Al-Kubra estaban en estado crítico.

Rescatistas y testigos describieron una escena desgarradora, con cadáveres y heridos tendidos en el suelo alfombrado de la mezquita. Hussain Shah contó que estaba rezando en el patio de la mezquita cuando escuchó una explosión repentina y potente.

"Inmediatamente pensé que se había producido un gran atentado", apuntó. Luego entró al templo y se encontró con un caos total: muchos de los heridos gritaban y pedían ayuda. Shah dijo que contó alrededor de 30 cuerpos sin vida en el interior de la mezquita, mientras que el número de lesionados parecía ser significativamente mayor.

Nadie se atribuyó la explosión, pero es probable que la sospecha recaiga sobre insurgentes como el Talibán paquistaní o el grupo extremista Estado Islámico, a quienes se responsabilizó de ataques anteriores contra fieles chiíes, una minoría en el país.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, condenaron el ataque en declaraciones separadas y ofrecieron sus condolencias a las familias.

"Atacar a civiles inocentes es un crimen contra la humanidad", dijo Zardari. "La nación está con las familias afectadas en este momento difícil".

Sharif señaló que ordenó una investigación exhaustiva. "Los responsables deben ser identificados y castigados", afirmó. El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, también condenó la explosión.

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Mohammad Asif, escribió en X que los hallazgos preliminares sugieren que el atacante suicida había entrado y salido de Afganistán.