Movilización implica a cientos de miles de rusos en crimen de Putin: Navalni

El encarcelado líder opositor ruso, Alexéi Navalni, afirmó hoy que la movilización parcial decretada en Rusia implica la implicación de cientos de miles de personas en "el crimen" que está cometiendo el presidente ruso, Vladímir Putin.

Navalni, que cumple una pena de nueve años de prisión, señaló hoy en una nueva vista judicial por videoconferencia desde la cárcel que ha sido enviado de nuevo a una celda de castigo por pronunciarse en contra de la movilización parcial de Putin, que prevé enviar a 300.000 reservistas a la campaña militar en Ucrania.

"Estoy constantemente en la celda de castigo. Nadie oculta el contexto político en torno a esta situación", dijo Navalni según vídeo publicado por su equipo en la cuenta de Telegram del opositor.

Navalni recalcó que, "para tener y defender mi derecho a oponerme a la movilización criminal, por la cual decenas de miles de familias perderán a su hijo, hermano y padre, para tener el derecho a oponerme a que cientos de miles de nuestra gente sean enviados a matar a personas inocentes, me sentaré en una celda de castigo y no cerraré la boca".

"Esto es un crimen contra mi país. No me callaré y, espero, todos los que me escuchen tampoco se callarán. Porque lo que está pasando ahora es mucho peor que cualquier día en una celda de castigo. Es involucrar a cientos de miles de personas en el crimen que está cometiendo Putin", añadió.