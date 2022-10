Muere cazador mexicano embestido por un búfalo en Argentina

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- El cazador mexicano Mario Alberto Canales Najjar murió cuando intentaba cazar un búfalo en la provincia de Entre Ríos, Argentina.

El cazador llegó a Punta Caballos el viernes pasado junto con tres amigos mexicanos para practicar cacería deportiva. Habían contratado el servicio a un costo de 500 dólares.

Sin embargo, Canales, presidente de la Federación Mexicana de Caza, eligió un búfalo de más de mil kilogramos. Armado con un fusil 408, el mexicano se ubicó a 30 metros del animal antes de disparar, de acuerdo con el recuento del diario argentino UNO.

El búfalo no murió y, enfurecido por el tiro, embistió a Najjar con los cuernos. El guía turístico disparó contra el animal varias veces, hasta que logró separarlo del cazador.

Quién es Mario Alberto Canales Najjar

El mexicano, quien fue consejero Representante del Sector Social del Consejo Nacional de Vida Silvestre (CONAVIS) e integrante del grupo de trabajo para el turismo cinegético de la Comisión Ejecutiva de Turismo, sufrió fracturas costales y en el esternón, así como hematomas retroperitoneales, relató el medio local. Entró en shock y murió cuando era trasladado al hospital.

Najjar tuvo que ser llevado en una camioneta particular, porque en sitio donde se encontraban no era accesible a vehículos de emergencia.

La fiscalía de Entre Ríos anunció una investigación acerca de si el establecimiento Punta Caballo, ubicado en Costa Uruguay Sur, en Gualeguaychú, tenía la documentación reglamentaria para cazar búfalos -por lo general no se incluye a estos animales en los que se permite cazar-.

A través de Facebook, la Federación Mexicana de Caza anunció la muerte de Najjar, a quien describió como un personaje que "se distinguió en la defensa de la cacería responsable y en la conservación de la vida silvestre".

Diversas asociaciones de caza externaron sus condolencias por el deceso.